Dankzij Reinier en Pepijn je vliegticket in termijnen betalen

Een nieuwe telefoon of laptop kan je makkelijk in termijnen afbetalen. Bij een duur vliegticket is dat wel anders. Met Spread van Avansstudenten Reinier (21) en Pepijn (23) moet dat veranderen.

Anders dan bij CheapTickets of Expedia, kan je bij Spread je vliegticket in drie termijnen (zónder rente) afbetalen. De eerste termijn betaal je meteen. Na dertig dagen krijg je een mailtje voor het tweede termijn. Na zestig dagen betaal je de derde termijn. Pepijn: “Je kunt dus op vakantie zonder dat je de hele ticket hebt betaald.”

Het kostte de vierdejaars Commerciële Economie Reiner Gerdes en Pepijn Gottmer ongeveer acht maanden om hun start-up Spread te lanceren. “Het was vooral lastig om een partner te vinden die ons vliegtickets wilde verstrekken”, vertelt Reinier.

Vorig collegejaar liep Reinier stage in Londen. Daar kreeg hij voor het eerst lucht van het concept. “Zoiets bestond in Nederland niet. Ik vond het ideaal. Een vliegticket naar Bali kost al snel 900 euro. In termijnen van 300 euro per keer is dat voor een student veel beter te bolwerken.”

Nieuw in Nederland

Terug in Nederland dacht hij: wat daar kan, kan ik hier ook. Medestudent Pepijn was ook enthousiast. Zo rijpte bij de twee het plan voor Spread. Pepijn: “Niet alleen studenten hebben er baat bij. Voor een gezin dat bijvoorbeeld helemaal naar Australië wil, kunnen tickets samen oplopen tot duizenden euro’s.”



De studenten krijgen voor elke verkochte ticket commissie van de luchtvaartmaatschappij. En ze vragen 29 euro boekingskosten. Pepijn: “Maar dit wordt door veel andere ticketaanbieders ook zo gedaan”



Pepijn en Reinier studeren dit jaar af met hun bedrijf bij Commerciële Economie in Breda.