8 onmisbare items voor studenten op kamers in tijden van corona

Foto: Flickr/J. de Graaf

Hamsteren, minister-president Mark Rutte noemde het “niet nodig en niet sociaal”. Toch wil je als ‘eenzame’ student op kamers wel zorgen dat je in sociale isolatie alle benodigde items tot je beschikking hebt. Gelukkig hoef je daar niet de hele supermarkt voor leeg te halen. Met deze items kom jij de komende weken wel door.

1. Snacks voor tijdens alle series en films die je nu gaat bingewatchen

Haal de chips en popcorn er maar bij. Naast hard studeren en werken, zul je zeker veel series en films gaan bingewatchen. Een heerlijke snack is onmisbaar bij een goede bingewatch-sessie.

2. Handzeep en andere hygiëneproducten

Je kunt er niet omheen. Het wassen van je handen is nu nog belangrijker dan normaal. Bij een goede handenwas-sessie hoort natuurlijk handzeep. Zorg dat je genoeg in huis hebt en denk ook aan andere hygiëneproducten als desinfecterende handgel.

3. Paracetamol en andere medicatie

Mocht je ziek worden, dan kun je nu niet zomaar even de deur uit. Daarom is het handig om in ieder geval wat paracetamolletjes in huis te hebben.

4. Iets leuks tegen de verveling

Misschien ben je na een tijdje wel klaar met het bingewatchen van films en series. Het is handig om dan iets ‘ouderwets’ leuks als bijvoorbeeld een puzzel te hebben tegen de verveling; dat houdt je lekker lang bezig.

5. Alle ingrediënten voor een huisgemaakte maaltijd

De verleiding om eten te bestellen is groot. Natuurlijk is het wel belangrijk om een enigszins fatsoenlijke maaltijd te consumeren. Kijk naar pasta, pastasauzen en blikken soep die voor een langere tijd houdbaar zijn.

6. Schoonmaakspullen

Hygiëne is nu van groot belang. Zorg dat je genoeg schoonmaakspullen in huis hebt om bijvoorbeeld de veelgebruikte deurklinken een keer goed schoon te maken.

7. Hoofdtelefoon tegen omgevingsgeluid

Als je toch thuis wat werk kunt doen voor je studie of stage is het misschien slim om een noise cancelling hoofdtelefoon aan te schaffen. Je zal nu vast niet de enige zijn in je studentenhuis en op deze manier kun je toch een soort concentratie vinden.

8. Wc-papier, tissues en zakdoekjes

De functie van wc-papier en zakdoekjes hoeven we denk ik niet uit te leggen. Het is gewoon ontzettend handig om dat soort dingen in huis te hebben. Zeker nu veel mensen snotterig en verkouden zijn.