Aantal studentenwoningen naast Avans wordt gehalveerd

Het hoger onderwijs ligt stil en ook de vraag naar studentenwoningen is vanwege de coronacrisis gedaald. Het gevolg hiervan is dat er in plaats van 300 maar 140 studentenwoning komen op het grasveld van Avans in Tilburg.

Dit studiejaar wilde Magis Vastgoed 300 tijdelijke studentenwoningen plaatsen op het terrein van Avans aan de Cobbenhagenlaan. Avans heeft de grond voor een periode van tien jaar verhuurd.

Daling van de vraag

Maar omwonenden bleken grote moeite te hebben met de extra parkeerdruk die 300 woningen met zich mee zouden brengen, zo meldt het Brabants Dagblad. Nu door de coronacrisis het hoger onderwijs goeddeels stil ligt, wordt ook een daling van de vraag naar studentenwoningen voelbaar, zegt Rob Hoeks van Magis Vastgoed tegen de krant.

Uit het tot studentencampus omgebouwde voormalige belastingkantoor naast Avans trekken al internationale studenten weg. Reden voor Magis om het aantal tijdelijke units in Avanstuin te halveren.