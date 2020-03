Actiegroep Academie voor Sociale Studies vraagt aandacht voor racisme en discriminatie

De gehele maand maart staat in Den Bosch in het teken van het tegengaan van racisme en discriminatie. Ook binnen de Avansmuren aan het Hervenplein wordt hier aandacht voor gevraagd door de pas opgerichte ASH-actiegroep van de Academie voor Sociale Studies Den Bosch (ASH).

De actiegroep organiseert bijeenkomsten voor studenten en docenten van ASH, in opmaat naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, 21 maart. “We leren over activisme en hoe dit bijdraagt aan maatschappelijke veranderingen. We hebben daarom een maandprogramma opgesteld in het kader van de maand tegen racisme en discriminatie”, vertelt docent én initiatiefnemer Stefan van Teeffelen.

Volgens Van Teeffelen is racisme namelijk nog lang niet de wereld uit. “Antiracisme in Nederland wordt vaak ontmoet met veel weerstand. Kijk bijvoorbeeld naar tradities zoals Sinterklaas met zwarte piet of culturele toe-eigeningen tijdens carnaval. Daarnaast wordt de term ‘blank’ door veel Nederlanders nog steeds gebruikt, in plaats van wit.”

Dat komt doordat nog niet iedereen weet dat deze term uit een koloniaal gedachtegoed is ontstaan, denkt de docent. “’Blank’ werd gebruikt om superioriteit over mensen van kleur te uitten. We moeten toegeven dat slavernij en kolonialisme Nederland heeft gevorm tot hoe het nu is.”

Het programma dat de actiegroep heeft opgesteld, geeft de mogelijkheid om in gesprek te gaan met anderen over discriminatie en racisme. “In de eerste week van maart hebben we twee documentaires van Sunny Bergman omtrent racisme getoond en deze nabesproken. Ook geef ik zelf een lezing over de weg naar bewustwording over onderwerpen als racisme, discriminatie en sociale ongelijkheid.”

Human Library

Het programma wordt afgesloten met een Human Library. Studenten, docenten en vijftien mensen van buiten Avans kunnen in gesprek gaan met personen die discriminatie meemaken. “Met mensen met een fysieke en/of psychische beperking, transgender, queer of moslim. Het is vooral interessant om te ondervinden of het idee dat we over bepaalde groeperingen hebben klopt als we ze beter leren kennen.”

Van Teeffelen geeft zijn lezing op maandag 16 maart van 14.00 tot 16.00 uur in TC011. De Human Library vindt een dag later plaats op 17 maart in TA301. Van 11.00 tot 16.30 uur staan de levende boeken klaar om in gesprek te gaan.