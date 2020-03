Activiteiten studentenverenigingen liggen stil, maar kletsen de leden digitaal bij

Niet alleen het onderwijs ligt stil, ook het sociale studentenleven staat on hold door het coronavirus. Studentenverenigingen cancelen hun activiteiten en de soos is dicht.

Gezellig een biertje drinken in de soos zit er voorlopig niet in

“Veel van onze leden komen minstens één keer in de week bij elkaar in de soos om gezellig bij te kletsen met vrienden. Door het coronavirus kan dat momenteel niet, het is voor iedereen een omslag in het dagelijks leven”, vertelt Rubin Bartelink van de Bredase studentenvereniging Virgo. Ook de soos van studentenvereniging Totus uit Tilburg blijft dicht. “We zitten met een tank bier die niet meer goed is na 6 april en meerdere feesten en ons gala gaan helaas niet door”, vertelt secretaris Indy van Hoogdalem.

“Studenten zitten met veel vragen over lessen, tentamens en eventuele studievertraging”, zegt Rubin. “Ook over hun bijbaantje zijn ze onzeker. Veel studenten kunnen niet werken en hebben daardoor minder inkomen. Sommigen neigen naar lenen bij DUO, maar willen dat niet te veel doen.”

Één grote familie

Om mentaal fit te blijven is het volgens de Bredase vereniging van belang om digitaal contact te blijven houden. “We merken dat iedereen elkaar helpt waar nodig is en de leden voor elkaar klaar staan. Dat is mooi om te zien, we lijken daardoor op een grote familie.” Daarnaast tipt de vereniging: “Houd je dagelijkse ritme aan en probeer te doen wat je normaal ook zou doen, maar dan vanuit huis.”

De Bossche studentenvereniging Animoso houdt de commissies draaiende door te vergaderen via Skype of telefoon. “Samenkomen kan niet in een dichte soos en zo kunnen we toch de voortgang van Animoso bespreken”, legt voorzitter Quintin Reisenberger uit. “Fysieke activiteiten gaan niet door, het is onzeker of deze op een later moment in het jaar worden ingehaald.”

De leden nemen de maatregelen serieus, volgens de voorzitter. “Sommigen komen nog wel bij elkaar, maar het merendeel neemt het zekere voor het onzekere en blijft thuis. Ook zij houden digitaal contact.”

De leden van Totus maken niet alleen gebruik van de digitale postduif, maar versturen ouderwets kaarten en brieven. “Zo steken we mensen in quarantaine een hart onder de riem”, legt Indy uit. “In het begin vond vooral iedereen het balen dat we al die tijd de sociëteit niet meer in mogen. Maar leden beseffen dat de situatie wel ernstig is. Het is nu pas een beetje geland.”