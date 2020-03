Alleen Hogeschool van Amsterdan blijft vandaag open, ondanks corona

Aan de Hogeschool van Amsterdam gaan de lessen vandaag door, ondanks het uitdrukkelijke verzoek van het kabinet om er tot 1 april mee te stoppen. Alleen de grote hoorcolleges zijn afgelast.

Om het coronavirus te beteugelen neemt het kabinet steeds verdergaande maatregelen. Gisteravond hebben hogescholen en universiteiten de vraag gekregen of ze tot 1 april, en misschien zelfs langer, het onderwijs op hun campussen willen staken.

Voor zover bekend zijn alle instellingen ermee akkoord, behalve de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Die laat de lessen een dag langer doorgaan.

Twitter

“Vanavond onverwacht bericht uit Den Haag dat onderwijsactiviteiten op locatie stilgelegd worden”, twittert de hogeschool. “HvA wil dat netjes voorbereiden. Daarom morgen nog gebruiken om overgang te regelen. Morgen gaan de lessen nog door. Daarna t/m 31 maart niet.”

Volgens de HvA kwam gisteravond “tot ieders verrassing” het verzoek om de lessen stil te leggen. Eerder op de dag waren minder strenge maatregelen aangekondigd. Toen hoefden alleen hoorcolleges voor grote groepen te worden geschrapt.

Niet verantwoord

“Wij vinden het niet verantwoord om het onderwijs zomaar plat te leggen”, zegt woordvoerder Wouter Rutten. Het stilleggen levert immers veel vragen op, redeneert de hogeschool.

“Daar moet je met elkaar over praten”, stelt hij. “De overweging is lastig, maar wij vinden de kwaliteit van het onderwijs van groot belang. Stel dat een student vandaag een gesprek zou hebben over een bindend studieadvies, hoe moet dat dan?”

Is de hogeschool niet bang dat deze beslissing tot verdere verspreiding van het virus kan leiden? Rutten: “Daar kan ik geen antwoord op geven.”