Avans roostert sneller en beter met Xedule

Een van de grootste pijnpunten bij Avans was jarenlang de roostering. Sinds Avans met Xedule werkt, wordt er minder geklaagd over de lesroosters. In de toekomst kan er nog veel meer met het programma op het gebied van roostering.

“Het grote verschil tussen vroeger en nu is dat we in Xedule de takenplaatjes van de docenten en de lesprogramma’s samen kunnen voegen”, legt Patrica de Hart, roostermaker van de Avans Academie Associate degrees uit. “We krijgen nu sneller signalen uit het programma als dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld als agenda’s niet aansluiten of er geen ruimte beschikbaar is.”

De Hart denkt dat de roosters in de toekomst sneller beschikbaar zijn. “Maar we zijn daarin nog afhankelijk van de bekendmaking van lesprogramma’s.”

Optimaal rooster

Maar Xedule gaat verder. Zo is er een app in ontwikkeling die het hele proces omdraait. Het programma ontwerpt een optimaal rooster voor de studenten waarin onder meer gekeken wordt naar studeerbaarheid. “Daarna is het aan een team van docenten om met een game de lessen te verdelen.”

In het kader van Ambitie 2025 wordt ook gekeken naar flexibele roostering. “Er zijn vakken die door verschillende opleidingen of zelfs academies worden gegeven. Door de academies te koppelen, krijg je daar meer zicht op. Dan kan het zo zijn dat een student kan kiezen om een generiek vak te volgen bij een andere opleiding omdat dit beter uitkomt.”

“Er is veel beweging op dit gebied, maar er is nog geen Avansbrede visie gevormd”, zegt De Hart. “Het is aan de academies om te kijken welke manier van roostering past bij hun opleidingen.”