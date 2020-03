Avansdelegatie hoort in Seattle dat congres is afgelast vanwege coronavirus

Een delegatie van Avansmedewerkers werd voor vertrek nog verzekerd: het congres in Seattle gaat door. Eenmaal op Amerikaanse bodem gearriveerd, bleek dat de organisatie in de tussentijd toch ervoor koos het event af te lassen in verband met de uitbraak van het coronavirus.

In Seattle zijn inmiddels zes personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus en het aantal besmette personen blijft oplopen. Voor de organisatie van het congres reden genoeg om het event alsnog af te lasten. Ondertussen was de Avansdelegatie al aangekomen in Seattle.

“Wij zijn zaterdag vertrokken en toen is nog bevestigd dat het congres door ging. Bij aankomst bleek het zojuist te zijn afgelast”, laat een van de medewerkers weten. “Erg jammer maar meer valt er eigenlijk niet over te zeggen.”

Een bezoek aan het congres was onderdeel van een programma van een week. “We hebben snel gehandeld, het programma aangepast zodat het toch nog een beetje zinvol werd en de tickets omgeboekt om eerder terug te komen.”