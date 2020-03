Avansstudenten Casper en Daan zamelen met eigen online platform geld in voor Rode Kruis

Nuttig bezig zijn, terwijl de maatschappij en dus je studie stilligt. Avansstudenten Casper Rijzewijk en Daan Woestenenk startten samen een inzamelingsactie voor het Rode Kruis en richtten het online platform SamenCorona.nl op, dat afgelopen vrijdag live ging.

“Via SamenCorona.nl kunnen mensen boodschappen doen bij verschillende, vertrouwde aanbieders zoals Expert, Intertoys en De Online Drogist”, legt tweedejaars Business Innovationstudent Casper Rijzewijk uit. Tussen de 3 en 15 procent gaat rechtstreeks naar het Rode Kruis. “Ons motto: help jezelf en help gelijk een ander.”

Op de dag dat bekend werd dat de scholen voorlopig niet meer opengaan, hingen Casper en Daan, die Business IT & Management studeert in Breda, met elkaar aan de lijn. “We waren het erover eens dat we onze vrije tijd nuttig wilden besteden en brainstormden over een informatiewebsite over het coronavirus.” Maar toen de scholen sloten, bleek er volgens de twee studenten al genoeg informatie op het web te vinden.

Tekorten in de zorg

“Meerdere mensen in onze omgeving raakten besmet en toen we de tekorten in de zorg zagen op het nieuws, zijn we geld in gaan zamelen voor het Rode Kruis dat ons initiatief officieel ondersteund. De stichting besteedt het opgehaalde geld aan nieuwe handschoenen, ontsmettingsmiddelen en de aankoop van mondkapjes.”

Bezoekers van het platform kunnen een vrijwillige donatie doen, producten bestellen of informatie vinden over het coronavirus. Maar dat laatste verdwijnt uit de nieuwe versie van de website. “Afgelopen vrijdag gingen we live maar we zijn het hele weekend nog bezig geweest om een tweede versie van de website te maken”, legt Casper uit. “De corona-informatie komt niet meer op de homepage. Daar kunnen bezoekers in de tweede versie meteen doorklikken naar de productcategorieën.”

De Avansstudenten hebben het platform gerealiseerd door middel van videobellen en WhatsApp, want in real lifesamenwerken gaat door de omstandigheden niet. “Voor de foto’s zijn we even samen geweest, maar voor de rest doen we alles online. Dat gaat tot nu toe goed.”

Albert Heijn

“Iedere dag zijn we al vroeg in de weer. De winkels en webshops zijn al rond negen uur open en proberen we meteen contact te leggen om over SamenCorona te vertellen. Ook zijn we bezig met het opzetten van social media als Facebook en Instagram.”

Welke webshop het duo nog graag wil toevoegen aan het platform? “We willen graag dat supermarkten zich aansluiten bij ons initiatief. Al een aantal keer heb ik geprobeerd contact te leggen met het hoofdkantoor van de Albert Heijn, maar ik denk dat ze druk zijn met andere dingen.”

Lockdown

De Business Innovationstudent denkt dat supermarkten het juist goed doen op het platform de komende tijd. “Ik vermoed dat we nog in complete lockdown gaan. Dan kan men ook niet meer zo makkelijk naar de supermarkt, maar via SamenCorona.nl kunnen zij wel aan hun dagelijkse boodschappen komen.”