Best leuk, een online open dag

Door de coronacrisis kunnen nieuwsgierige studiekiezers niet naar de campus komen. Hogescholen en universiteiten zijn aangewezen op digitale alternatieven, zoals een online open dag.

Het terrein rond de Wageningen Universiteit (WUR) is zonovergoten, maar uitgestorven. “Het is altijd een levendige campus”, zegt rector magnificus Arthur Mol, die het beeld in is gewandeld. “Maar ook wij zijn getroffen door het coronavirus.”

Het is een van de vele filmpjes die de WUR afgelopen zaterdag publiceerde voor haar online open dag. Doordat het coronavirus roet in het eten gooit, moest de universiteit de plannen op het laatste moment wijzigen. Net zoals het onderwijs, vond daarom ook de voorlichtingsdag online plaats.

Experimenteren

“Het was een race tegen de klok”, zegt manager voorlichting en werving Paul Heijmering. “Maar geen open dag was voor ons geen optie.” Sinds zaterdag staat zijn telefoon roodgloeiend: andere onderwijsinstellingen zijn benieuwd naar de ervaringen van de WUR.

De online open dag is niet helemaal nieuw. Wageningen experimenteert al sinds 2015 met het concept en had in Nederland de primeur. De Universiteit Twente organiseerde er in 2018 voor het eerst een. De Radboud Universiteit Nijmegen volgde een jaar later.

Daarnaast zijn er al talloze andere manieren om studiekiezers te verleiden via het web, zoals webinars, skype-sessies en zelfs virtuele campustours. Het grote verschil is dat de online open dagen sinds de coronacrisis geen aanvulling meer zijn op het bestaande fysieke aanbod, maar een vervanging daarvan.

Videomateriaal

Op de WUR-campus werden vorige week twee studio’s ingericht om alle presentaties die op de ‘echte’ open dag zouden worden gegeven in rap tempo op te nemen. Wie zich niet lekker voelde, kon thuis zelf een filmpje maken.

Het leverde uren aan videomateriaal op: ervaringen en tips van huidige studenten, inhoudelijke informatie over elk van de 19 bacheloropleidingen en zelfs twee filmpjes speciaal voor ouders. Alles is verzameld op een online platform dat eerder alleen voor internationale studiekiezers werd gebruikt. Die konden toch al nooit naar een open dag komen.

Veel video’s zijn door opleidingsdirecteuren opgenomen. “Dit is omdat de docenten te druk zijn met het online onderwijs”, legt Heijmering uit. De laatste video werd vrijdagavond om 20.00 online gezet.

Lange chats

Ook het chatsysteem werd opgeschaald, zodat alle 200 WUR-studenten die oorspronkelijk zouden helpen op de open dag hiervoor konden worden ingezet. “Dat aantal was zwaar overbemeten”, geeft Heijmering toe. “Maar het kwam de kwaliteit van de chats wel ten goede. Onze studenten hadden alle tijd voor echte gesprekken. De langste chat duurde 27 minuten.”

Ongeveer de helft van de meewerkende studenten kwam alsnog naar de campus, waar zij in kleine groepjes werden verdeeld over verschillende lokalen. “Uiteraard met besmettingsgel binnen handbereik. De andere helft appte vanuit huis. Dat gold ook voor onze studieadviseurs en opleidingsdirecteuren.”

Vooral doen

In totaal hebben zo’n 3300 studiekiezers de online open dag van de WUR ‘bezocht’. Heijmering is blij met het resultaat. Zijn advies aan andere instellingen: “Vooral doen, kijk gewoon wat er haalbaar is.”

De komende weken zullen er sowieso meer online voorlichtingsevenementen volgen. Hogeschool Inholland bijvoorbeeld heeft op 4 april een online open dag op de planning staan. Hogeschool Saxion organiseert er twee: op 18 én 19 april. De Universiteit Twente is van plan haar digitale deuren te openen op 13 mei.

Ook Avans gaat online met een open avond en wel op 31 maart, 1 april en 2 april.