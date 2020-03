Biercantus voor alle studenten in Breda: ‘stad heeft zo’n evenement nodig’

De biercantus is in menig studentenstad een van de populairste evenementen van het jaar. Behalve in Breda. Studenten Tim, Daan en Jannes vinden dat het tijd wordt dat ook Bredase studenten met z’n allen het glas heffen en samen zingen. 7 mei organiseren de studenten de eerste biercantus voor alle Bredase studenten.

Tim, Daan en Jannes wonen in Breda maar studeren aan de universiteit in Tilburg. In die stad hebben ze diverse cantussen bijgewoond. “Op de terugweg hadden we het er dan over dat het zo jammer is dat Breda een dergelijk evenement niet kent. Je hebt wel een paar biercantussen, maar die zijn alleen voor individuele verenigingen”, zegt Tim.

Positief

De drie studenten besloten zelf een biercantus te organiseren. Tim: “We zijn op zoek gegaan naar een locatie. Ook hebben we gepolst of er interesse was onder alle Bredase studenten- en studieverenigingen die we konden vinden. Die reageerden erg positief.”

De eerste Bredase Biercantus vindt plaats in de Avenue. Kaarten gaan vanaf 5 maart in de verkoop. Naast studenten- en studieverenigingen zijn ook alle andere Bredase studenten welkom. “En wil je met bepaalde mensen aan een tafel? Dan moet je met elkaar komen. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed.”

Als de cantus een succes is, willen Tim, Daan en Jannes twee edities per jaar organiseren. “Zulke evenementen heeft de stad nodig om een echte studentenstad te worden.”