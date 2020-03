Brabantse studenten steken de handen uit de mouwen

Foto: Pixabay

Door de coronacrisis zijn de straten van veel studentensteden leeg en zitten veel studenten gedwongen thuis in isolatie. Andere studenten zitten thuis omdat hun lessen of stages voorlopig niet doorgaan. Als alternatief voor het thuiszitten, melden veel studenten zich aan om iets te doen voor een ander.

Sommige studentenverenigingen roepen hun leden op om mensen te helpen die het op dit moment hard nodig hebben. Zo ook studentenvereniging Maximus uit Breda. De hond uitlaten van je oudere buur die niet naar buiten durft. Boodschappen halen voor mensen die nu te zwak zijn om dat zelf te doen. Het is een goede manier om je verveling om te zetten naar iets nuttigs.

Gezondheid en veiligheid voorop

De vereniging geeft aan dat gezondheid en veiligheid voorop staan en daarom wordt alles nauw gemonitord door de organisatie. Alles is in werking gezet nadat een lid van de vereniging met het idee kwam. Benieuwd hoe jij kan helpen? Meer informatie op svmaximus.nl/studentenhelpen.

Ook studentenvrijwilligersorganisatie Serve the City Tilburg, die vooral te werk gaat via hun Instagramaccount, zet zich in tijdens corona. Zij geven aan inmiddels al zoveel enthousiaste studenten te hebben dat ze vooral op zoek zijn naar mensen die hulp kunnen gebruiken. Ken jij of ben jij iemand die de hulp van een student nodig heeft? De organisatie is vooral bereikbaar via social media maar ook via het email-adres voorzitter@servethecitytilburg.nl.

Ben je benieuwd hoe jij je in kunt zetten voor een ander in deze tijd? Kijk vooral rond in je eigen online omgeving; dat is waar de meeste initiatieven lijken te beginnen.