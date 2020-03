Buitenlandse Zaken: Reis alleen naar Noord-Italië als dat noodzakelijk is

Foto: Pixabay.com

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen in verband met het coronavirus aangescherpt. Voor heel Noord-Italië geldt nu code oranje: alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden, dus ook naar de populaire skigebieden.

Zaterdag gingen 900 leden van het Groningse studentencorps Vindicat op lustrumreis naar een skigebied in Sestriere, in het noordwesten van Italië. Op dat moment gold er daar geen negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar alleen de waarschuwing om voorzichtig te zijn (code geel). Toch zorgde het besluit om de reis te laten doorgaan tot enige ophef en Kamervragen van de PVV.

Gezondheid boven alles

Vindicat-rector Floris Hamann liet gisteren aan diverse media wetendat de groep meteen terugkeert naar Nederland als de situatie niet langer veilig is. “Er is nauw contact met het RIVM, want de gezondheid van de negenhonderd studenten gaat boven alles.”

Ook al geldt er nu code oranje, de studenten hoeven niet spoorslags naar huis, liet het RIVM gisteren weten. Bij verkoudheidsklachten moeten ze zichzelf afzonderen en geen nieuwe contacten leggen.

Vakantiereizen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) volgt de aanbevelingen van het RIVM en geeft daarom geen toestemming meer voor dienst- en studiereizen naar gebieden waarvoor de codes rood en oranje gelden. “Maar over vakantiereizen van onze medewerkers en studenten gaan we niet”, zegt de woordvoerder van de RUG. “Ook Vindicat maakt zijn eigen afwegingen en heeft dagelijks contact met de GGD en het RIVM.”

Ze verwacht niet dat een andere studentenvereniging nog naar Italië zal willen afreizen. “Ieder weldenkend mens zal nu wel besluiten om dat niet te doen bij code oranje. Maar toen Vindicat zaterdag vertrok gold code geel nog en dan loop je duizenden euro’s mis als je een reis voor zoveel mensen annuleert.”

Na terugkomst

De RUG en de Hanzehogeschool krijgen samen straks wel 900 studenten terug uit gebieden waar je op dit moment beter niet heen kunt reizen. “Uiteraard kijken we wat dit betekent als ze terugkeren. Als het RIVM zegt dat we op dat moment maatregelen moeten nemen, dan doen we dat.”

Tilburg University gaat nu al verder dan de aanbevelingen van het RIVM: “Bezoekers afkomstig uit een risicogebied wordt gevraagd 14 dagen na terugkomst de campus niet te bezoeken. “Zover gaan wij nog niet”, zegt de woordvoerder van de RUG, “maar we bekijken het per dag. Ik durf niet te zeggen hoe ons beleid morgen is.”