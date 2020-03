Column: Vreemde taal

In mijn derde jaar op Avans heb ik een halfjaar stagegelopen bij de Rabobank. Er ging een nieuwe wereld voor me open, letterlijk. Het kantoorpand, de mensen, de kleren, het eten en de taal. Vooral dat laatste aspect heeft indruk op me gemaakt. De taal die gesproken wordt op een kantoor is een taal apart. Althans, zo ervaarde ik dat destijds als 19-jarige stagiaire.

Het begon al op mijn eerste stagedag. Ik kreeg via Outlook een uitnodiging voor een ‘bila’. Een docent van Avans had ons al voorbereid dat de kans groot is dat we op stage een ‘bilateraal overleg’ zouden krijgen. In normale woorden: een gesprek tussen twee mensen, een gesprek onder vier ogen. Mensen ‘bilaën’ heel wat af gedurende de dag. Maar dan, next level, een week later stond er ‘trila’ in mijn Outlookagenda. Je kunt hem zelf al wel invullen: een bila maar dan met z’n drieën. Yeah right.

‘Ook dat vinden ze op kantoor fijn: iemand ergens een plasje over laten doen’

Dus een gesprek wordt aangeduid met een bila of trila. De simpele termen ‘nee’ of ‘iets afwijzen’ weten ze op kantoor ook mooi te verwoorden. “Dit parkeer ik tot na het weekend”. Of je gooit het gewoon bij een andere collega “over de schutting”. Dat kun je als stagiaire natuurlijk niet doen, negen van de tien keer worden de vervelende taakjes bij jou “over de schutting gegooid”. Had ik tijdens mijn stage maar een schutting gehad waarachter ik me af en toe kon terugtrekken van alle verbazingwekkende vakjargon. Maar dan moet je oppassen dat er niet tegen je schutting aan geplast wordt! Want ook dat vinden ze op kantoor fijn: “Iemand ergens een plasje over laten doen”. Een hondenbenaming voor: iemand iets laten aanpassen.

Maar het is weer zover: ik mag mezelf opnieuw begeven in het kantoorleven. Ik begin namelijk met afstuderen! Alle kantoortaal heb ik onder de knie, dus ik kijk nergens meer van op (op het gebied van taal dan). Eigenlijk is er maar één zin die ik aan het einde van het hele ‘traject’ wil horen: “Je bent afgestudeerd!”. Dát wordt mijn stip op de horizon.

Isabel Timmermans is vierdejaarsstudent Communicatie in Breda