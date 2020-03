Corona: allerlei petities om hoger onderwijs te sluiten

In Maastricht en Amsterdam gaan petities van studenten rond om de universiteit voorlopig te sluiten in verband met het Covid-19-virus. Ze zijn al een paar duizend keer ondertekend. Ook elders duiken petities op.

Drie Italiaanse studenten van de Universiteit Maastricht maken zich grote zorgen over het coronavirus. Er is een gebrek aan awarenessin Nederland, vertellen ze aan universiteitsblad Observant. Het gaat hier heel anders dan in hun thuisland.

Dus zijn ze een petitie gestart. “Since Maastricht is an extremely international city, and therefore highly at risk, we kindly recommend to the University to take severe measures as soon as possible”, schrijven ze. De teller loopt snel op: er staan meer dan 2.300 handtekeningen onder.

Geen 20 jaar

Ook aan de Universiteit van Amsterdam is het een Italiaanse student die een petitie heeft gelanceerd. “Misschien is het zo dat jij als jong persoon minder gevaar loopt om besmet te raken met het virus, maar anderen misschien niet”, zegt ze tegen universiteitsblad Folia. “Denk aan de hoogleraar die je college geeft: hij is geen twintig meer.”

“Waiting until the situation gets worse is wrong”, schrijft ze in de petitie. Die vindt ongeveer evenveel weerklank en is eveneens meer dan 2.300 keer ondertekend. Zowel in Maastricht als Amsterdam wil de universiteit nog niet zo ver gaan.

Er zijn ook petities gestart voor de Hanzehogeschool, het Science Park Utrecht, de campussen van Fontys, Zuyd en Avans, de UT Eindhovenen de Universiteit Leiden. Sommige hebben een paar ondertekeningen, andere al een paar honderd.

Vlaanderen

Het Erasmus MC heeft grote hoorcolleges inmiddels in de ban gedaan. In Vlaanderen sluit de Hogeschool PXL voorlopig de deuren. Andere instellingen ondernemen ook actie. De Vlaamse instellingen moedigen thuiswerken aan. Studenten van de Universiteit Gent schorten alle feesten en activiteiten op.

In Oostenrijk en Denemarken gaan scholen en universiteiten voorlopig helemaal dicht vanwege het coronavirus. Van president Donald Trump mogen Europeanen voorlopig niet naar de Verenigde Staten vliegen. In enkele Amerikaanse staten gaan de lessen ook niet meer door.