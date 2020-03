Coronacrisis: honderden studenten schieten te hulp

Veel studenten willen hun steentje bijdragen aan het indammen van de coronacrisis. Ze reageren op vacatures voor extra personeel, passen op kinderen van zorgverleners of bellen met eenzame ouderen.

De actiebereidheid in de strijd tegen de coronapandemie is groot. Binnen 24 uur hebben zich ruim 1.500 geneeskundestudenten ingeschreven bij het nieuwe vacatureplatform van artsenfederatie KNMG en vakblad Medisch Contact. Zorginstellingen mogen daar gratis vacatures plaatsen voor extra personeel.

“Het gaat echt ontzettend snel”, zegt Bertho Nieboer, hoofdredacteur van Medisch Contact. “Er hebben zich ook al 700 artsen gemeld. Al deze mensen hebben het hart op de goede plek.”

Oppassen

Ook via andere kanalen bieden geneeskundestudenten massaal hun diensten aan. Een webformulier van twee Amsterdamse studenten in samenwerking met het Amsterdam UMC leverde al 1.700 inschrijvingen op. Studenten geneeskunde en medische informatiekunde kunnen zich via het formulier melden om op kinderen van zorgverleners te passen, telefonische vragen te beantwoorden of – afhankelijk van hun ervaring – te helpen op afdelingen.

In Groningen passen geneeskundestudenten op de kinderen van ouders die in het UMCG of het Martini Ziekenhuis werken. Meer dan honderd studenten hebben zich daar al beschikbaar gesteld.

Belletje

Studenten die geen zorgopleiding volgen, kunnen zich opgeven om te bellen met ouderen die zich door de coronacrisis sociaal geïsoleerd voelen. De nieuwe dienst is een initiatief van studenten geneeskunde en rechtsgeleerdheid.

“Aangezien alle examens en verplichtingen voor studenten op dit moment zijn afgelast, hebben ze meer dan genoeg tijd voor een belletje”, schrijven zij op hun website. Inmiddels staat de teller op ruim 500 aangemelde studenten.

Ook in Tilburg hebben ruim 200 studenten gereageerd op een oproep van een vrijwilligersorganisatie, meldt universiteitsblad Univers. Ze helpen ouderen met klusjes in en rond het huis, zoals boodschappen doen of stofzuigen.

