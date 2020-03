Coronavirus: aangescherpte richtlijn Noord-Brabant, Avans maandag open

Het RIVM heeft vrijdagavond voor de provincie Noord-Brabant de richtlijnen aangescherpt. Vooralsnog zijn de Avanslocaties op maandag gewoon open en gaan het onderwijs en geplande evenementen gewoon door.

Aan alle mensen woonachtig in Brabant wordt gevraagd bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. De richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD met betrekking tot het coronavirus zijn voor Avans leidend.

Impact

Het aangescherpte advies heeft mogelijk consequenties voor Avans Hogeschool. Op dit moment wordt uitgezocht wat de precieze impact gaat zijn voor studenten en medewerkers, zo meldt Avans op de website.

Vooralsnog zijn de locaties op maandag gewoon open en gaan het onderwijs en geplande evenementen gewoon door. We houden jullie over de ontwikkelingen op de hoogte via de gebruikelijke kanalen. En kijk op http://coronavirus.avans.nl/ voor regelmatige updates.