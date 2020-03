Coronavirus: alle Avansevenementen afgelast tot en met maandag 16 maart

In verband met de nieuwe richtlijnen van het RIVM heeft Avans alle evenementen afgelast tot en met maandag 16 maart. Het onderwijs gaat wel gewoon door.

De nieuwe richtlijnen zijn in het leven geroepen om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan door zoveel mogelijk sociale contacten te beperken. Tegelijkertijd is het van belang dat primaire processen in de maatschappij door kunnen gaan, waaronder het onderwijs. Avans stelt de continuïteit van het onderwijs dan ook voorop.

Evenementen zoals de Entrepeneurship Day van 12 maart en bedrijvendagen op Avans zijn afgelast tot en met 16 maart. De Open Avond op 18 maart wordt in het licht van de nieuwe ontwikkelingen opnieuw bekeken. Daarover volgt later deze week uitsluitsel.

Thuiswerken

De regering verzoekt mensen in Brabant om thuis te werken als dit mogelijk is. Dat betekent dat voor medewerkers met plaatsgebonden werk (bijvoorbeeld docenten die moeten lesgeven of de facilitaire dienst) thuisblijven geen optie is. Degenen die hun werk thuis (gedeeltelijk of geheel) kunnen verrichten doen dat in overleg met hun directie of leidinggevende. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunende diensten als marketing en administratie.

Docenten wordt wel aangeraden om buiten lestijden zoveel mogelijk thuis te werken. Voor zowel medewerkers als studenten stelt Avans voor om alleen strikt noodzakelijke fysieke vergaderingen en dergelijke door te laten gaan. Ook dit soort bijeenkomsten willen we tot een minimum beperken.