Coronavirus: Avans houdt vast aan bindend studieadvies

In samenwerking met: Hoger Onderwijs Persbureau

Kunnen eerstejaars studenten nog genoeg onderwijs krijgen (en studiepunten behalen) voor een bindend studieadvies? De Hogeschool Rotterdam wil het niet afwachten en schort het bsa op. Avans houdt nog wel vast aan het bindend studieadvies.

Avans houdt vooralsnog vast aan het bindend studieadvies. “Het uitgangspunt is om vooralsnog de huidige BSA-richtlijnen te handhaven. Mocht het nodig zijn, dan kan de examencommissie naar een maatwerkoplossing zoeken. Als het reguliere onderwijs in de gebouwen pas later dan 13 april kan starten, dan heroverweegt de examencommissie het uitgangspunt”, staat op coronovirus.avans.nl.

De Hogeschool Rotterdam schort het bsa wel op en is daarmee de eerste hogeschool die deze maatregel neemt. “Dat betekent dat iedereen kan doorstuderen”, staat op de website. Misschien krijgen sommige eerstejaars studenten wel een negatief advies, staat erbij, maar ze worden niet weggestuurd.

Het bindend studieadvies verschilt per universiteit en hogeschool, maar het idee is dat eerstejaars studenten worden weggestuurd als ze niet geschikt blijken voor hun opleiding. Anders zouden de student en de opleiding elkaars tijd verspillen.

Spannende fase

In de praktijk komt het neer op een minimaal aantal studiepunten dat de eerstejaars moeten behalen, bijvoorbeeld 40 van 60 punten. Soms moeten ze ook een bepaald basisvak hebben behaald.

Het is maart, dus de studenten “zitten in een spannende fase wat betreft het bsa”, zegt de Rotterdamse collegevoorzitter Ron Bormans. “Ik wil de spanning eraf halen. Het is heel belangrijk om zo kordaat mogelijk het onderwijs door te laten gaan, maar ook om de stress en het gevoel van onzekerheid te reduceren, zowel voor studenten als medewerkers.”

De ministers van Onderwijs praten deze week met universiteiten en hogescholen over de mogelijke problemen waar ze tegenaan lopen in de coronacrisis. Ook het bindend studieadvies komt ter tafel.

‘Ongeschikt’

Het bsa is controversieel, want hoe bepaal je of studenten echt ‘ongeschikt’ zijn? Misschien hebben ze gewoon wat meer hulp nodig. Vaak gebruiken opleidingen het bsa als stok achter de deur om het studietempo te verhogen.

Minister Van Engelshoven wilde het bsa verlagen, maar moest bakzeil halen in de Tweede Kamer. Onder het motto never waste a good crisis zou ze het bsa alsnog kunnen inperken, al is het maar tijdelijk.

Juridisch gesproken wordt het ook lastig om het bsa vol te houden. Het onderwijs moet immers op orde zijn als je harde eisen aan studenten stelt. Nu hogescholen en universiteiten hun deuren voor studenten sluiten, kun je zien aankomen dat er problemen ontstaan. Misschien gaan sommige tentamens niet door.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat andere instellingen volgen en hun bsa opschorten of aanzienlijk verruimen. “Op enig moment word je gedwongen om er iets mee te doen”, zegt Bormans.

Perfect

Een gevolg zal zijn dat sommige zwakke studenten aan de opleiding blijven die misschien beter konden vertrekken. Bormans: “Dat is waar, sommige studenten krijgen nu niet het duwtje dat ze nodig hebben en waarvoor we het bsa hebben ingesteld. Maar in een crisis zijn er geen perfecte maatregelen.”