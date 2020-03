Coronavirus: Avans laat verplichte aanwezigheid vervallen

Avans heeft besloten de verplichte aanwezigheid bij bijvoorbeeld colleges, projectvergaderingen en gastlezingen te laten vervallen. Daarmee wil de hogeschool het studenten die zich niet heel erg ziek voelen, makkelijker maken toch thuis te blijven.

Het is aan examencommissies om te bepalen of het onderwijs op een later moment alsnog moet worden ingehaald, omdat dit voor toetsingsdoeleinden noodzakelijk is. Ook kan de examencommissie bepalen om alternatieve verplichtingen op te leggen (denk aan een vervangende opdracht). Dit is aan de examencommissie. De examencommissie zal hier nader over communiceren.

De hogeschool vraagt studenten en medewerkers die last hebben van verkoudheid, koorts en of hoesten met nadruk niet naar Avans te komen. De hogeschool volgt hiermee de richtlijnen van het RIVM.