Coronavirus: Avans verbiedt alle buitenlandse reizen, inclusief stages

Avans verbiedt per direct alle uitgaande reizen voor medewerkers en studenten. Studenten die op buitenlandstage zouden gaan, moeten dus thuisblijven. Studenten in het buitenland wordt geadviseerd terug te keren.

Alle onderwijsgerelateerde uitgaande reizen voor medewerkers en studenten, inclusief stage, zijn vanaf vandaag verboden. Ongeacht het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dus ook bij kleurcodes groen en geel. Het crisisteam van Avans heeft dit besluit genomen in verband met de maatregelen van landen om het coronavirus in te dammen.

Advies

Studenten en medewerkers die zich in gebieden bevinden die Buitenlandse Zaken kleurcode oranje of rood geeft, krijgen het dringende advies om terug te keren naar Nederland. Het is geen verplichting, tenzij nieuwe richtlijnen van het RIVM, Ministerie van Buitenlandse Zaken of de lokale autoriteiten in dat land reden zijn om dit wel te doen.

Lees hier al onze berichtgeving rondom het coronavirus

Voor studenten en medewerkers die zich in gebieden bevinden die Buitenlandse Zaken de kleurcode groen en geel geeft, geldt dit dringende advies niet. Maar als een student besluit om toch terug te keren of daarover twijfelt, bijvoorbeeld omdat de student belemmeringen ziet, dan wordt diegene in ieder geval verzocht contact op te nemen met het International Office van Avans. En ook met de contactpersoon van de opleiding.

Buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten die bijvoorbeeld als exchange student voor een kortere periode (minor) bij Avans studeren, kunnen terugkeren naar hun eigen onderwijsinstelling of land van herkomst, als zij dat willen. Ditzelfde geldt voor double degree studenten die voor 1 tot 2 jaar hier studeren. Dit dient de student af te stemmen met zijn of haar eigen onderwijsinstelling, bijvoorbeeld bij uitwisseling. Terugkeer gebeurt wel op eigen kosten. Er is nu geen verplichting of dringende noodzaak om terug te keren.

Voor buitenlandse studenten die bij Avans een 4-jarige studie volgen en waarvan Avans de eigen onderwijsinstelling is, is er geen dringende reden voor terugkeer naar eigen land.