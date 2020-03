Coronavirus: Avansgebouwen gesloten, Onderwijsdag gaat niet door

Tot en met 31 maart zijn alle Avanslocaties gesloten voor studenten en medewerkers. De Onderwijsdag van 2 april is afgelast.

Gisteren werd al bekend dat Avans tot en met 31 maart overstapt op digitaal onderwijs. Alle gebouwen zijn gesloten voor studenten en medewerkers. Alleen voor medewerkers die support nodig hebben om hun onderwijs te digitaliseren zijn de volgende Avansgebouwen toegankelijk: Hogeschoollaan in Breda, Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch, Cobbenhagenlaan in Tilburg en Mill-Hillplein in Roosendaal. Tot en met 31 maart zijn deze gebouwen geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 en 17.00 uur.

Decanaat

De studenteninformatiebalie is telefonisch en via WhatsApp bereikbaar, maar niet fysiek in een Avansgebouw. Het decanaat is telefonisch bereikbaar en voert gesprekken bij voorkeur digitaal en anders op afspraak in 1 van de geopende Avansgebouwen.

Digitaal

Docenten bereiden zich oor op het digitaal aanbieden van hun lessen. Zij kunnen hierbij hulp vragen aan de ICTO-coaches. Deze kunnen hun begeleiding digitaal aanbieden, maar ook op 1 van de bovengenoemde locaties kunnen medewerkers met vragen terecht bij de ICT-supportdesk. Daar zijn ook middelen beschikbaar om digitaal onderwijs mogelijk te maken, zoals headsets.