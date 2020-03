Coronavirus: dringende oproep Avansstudenten om terug te keren uit buitenland

Avans doet een dingende oproep aan studenten in het buitenland om terug te keren naar Nederland. Avans kan studenten echter niet verplichten.

Het reisadvies vanuit Buitenlandse Zaken is gewijzigd. Ieder land heeft nu minimaal het advies oranje. Dat betekent dat afreizen naar deze landen alleen mag als dit noodzakelijk is. Daar voegt Buitenlandse Zaken het advies aan toe om terug te keren als dat mogelijk is.

Daarom doet Avans een dringende oproep aan al haar studenten die op dit moment voor stage of studie in het buitenland verblijven, om terug te keren naar Nederland. Studenten die tegen belemmeringen aanlopen, kunnen contact opnemen met het International Office.



Avans kan studenten niet verplichten terug te keren. De hogeschool vraagt studenten om actief contact te blijven houden met het International Office. Geef aan het International Office door of je terugkeert, en zo ja, wanneer.

Verder zijn de boeken in Xplora vanaf volgende week beschikbaar voor afstudeerders. Zij kunnen zich melden via xplora@avans.nl.