Coronavirus: uitstel bindend studieadvies

Illustratie: Janine Jansen

Het kabinet neemt diverse maatregelen om studenten in het hoger onderwijs tegemoet te komen als ze door de coronacrisis in de problemen komen. Zo wordt het bindend studieadvies uitgesteld.

Hbo- en wo-studenten krijgen langer de tijd om genoeg studiepunten te verzamelen voor het bindend studieadvies: wie niet alle punten heeft gehaald, krijgt daar een jaar extra voor. Eerder deze week werd al bekend dat het bindend studieadvies voor mbo-studenten ook kan worden uitgesteld.

Doorstroom mbo hbo

Ook voor mbo’ers is er goed nieuws. Mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo, maar die door de crisis niet op tijd klaar zijn, mogen toch alvast beginnen aan hun hbo-opleiding. Ze krijgen een half jaar extra, tot 1 januari 2021, om hun mbo-diploma alsnog te halen, door bijvoorbeeld vakken of een stage in te halen.

Lenen

De crisis raakt ook studenten in de portemonnee. Studenten die financiële problemen krijgen, wordt gewezen op de leenmogelijkheden die er al zijn, zoals het verhogen van een lening bij DUO. Ook kunnen deze studenten met terugwerkende kracht (maximaal) bijlenen, zo nodig vanaf het begin van het collegejaar. Studenten die daarna toch in de knel komen, kunnen bij DUO aankloppen voor een extra lening op maat.

NSE

De Nationale Studenten Enquête is dit jaar van de baan. Dat is de jaarlijkse vragenlijst waarin studenten hun mening over het onderwijs kunnen geven. Dat betekent voor het hbo het tweede achtereenvolgende jaar zonder inzicht in het oordeel van studenten.

De reguliere aanmelddatum voor opleidingen wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni.

UPDATE

De twee landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb hebben gemengde gevoelens bij de maatregelen. Het uitstel van het bsa vinden ze goed, net als enkele andere afspraken. Maar ze hebben kritiek op het gebrek aan financiële steun voor studenten.

“De minister zegt in feite dat studenten extra kunnen lenen als ze door corona geld tekortkomen en dat ze langer mogen lenen als ze studievertraging oplopen. Daar maken wij ons zorgen over. Zzp’ers, werkgevers en de luchtvaartindustrie krijgen steun van de overheid, waarom studenten dan niet?”, concludeert de LSVb.

Normaal gesproken mogen studenten bij overmacht een beroep doen op steun uit het zogeheten profileringsfonds. Het ISO hoopt daarom dat er later nog gesproken gaat worden over compensatie voor studievertraging. “Het is ook wel begrijpelijk dat dat iets later komt”, zegt voorzitter Kees Gillesse.