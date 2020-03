Coronavirus: vanaf morgen tot en met 31 maart geen onderwijs in Avansgebouwen

Vanaf morgen tot en met 31 maart is er geen onderwijs of toetsafname in de Avansgebouwen. Ook de open avond op 18 maart gaat niet door. De hogeschool komt hiermee tegemoet aan een oproep van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om alleen nog digitaal onderwijs aan te bieden.

Al het onderwijs in Avansgebouwen vervalt met ingang van vrijdag 13 maart tot en met dinsdag 31 maart. Over wat dit betekent voor het aanbieden van digitaal onderwijs in lesweek 7 (vanaf 16 maart) volgt morgen meer informatie. Ook volgt aanstaande dinsdag meer informatie over de gevolgen en oplossingen voor toetsen. Stage en afstuderen kunnen in principe doorgang vinden, mits je stagebedrijf ook die ruimte biedt. Studiereizen kunnen tot en met 31 maart geen doorgang vinden.

Studievoortgang

Bovengenoemde maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland en specifiek in de provincie Noord-Brabant tegen te gaan. Avans doet er alles aan om negatieve gevolgen voor de studievoortgang zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk maatwerk te leveren om problemen op te lossen. Hoe dat maatwerk eruit zal zien, wordt de komende tijd duidelijk.

Evenementen

Alle Avans-evenementen worden tot en met dinsdag 31 maart afgelast. Dit betekent dat ook de open avond van 18 maart niet doorgaat.

Werken op afstand Alle Avans-locaties zijn op vrijdag 13 maart in ieder geval geopend van 7.30 tot 17.00 uur. Studenten en medewerkers kunnen de benodigde spullen ophalen, zodat zij hun werk en/of studie op afstand kunnen voortzetten. Over de openingstijden van de Avanslocaties tot en met 31 maart wordt morgen ook verder gecommuniceerd.

Kijk ook op coronavirus.avans.nl voor regelmatige updates.