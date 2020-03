Deze student zit al in volledige lockdown: ‘Mensen lijken wel gek geworden’

Sinds gisteren zijn de corona-touwtjes in Nederland strak aangetrokken. We zitten welliswaar (nog) niet in een lockdown, maar het scheelt niet veel. Voor Frankrijk geldt zo’n volledige quarantaine wel. Wie zonder toestemming of urgentie de straat op gaat, kan zelfs in de cel belanden. De Duitse Avansstudent Felix Voigt (International Business) zit afgezonderd in Parijs.

Hoe gaat het met je Felix?

“Prima. Bang om heel ziek te worden ben ik niet, ik ga ervan uit dat mijn immuunsysteem wel wat kan hebben. Wat ik jammer vind: nagenoeg alle internationale studenten zijn vertrokken. Vaak op dringend verzoek van hun ouders. Het Franse zorgsysteem is niet fantastisch, dus ik begrijp de zorgen van ouders ergens wel.”

En jouw ouders? Willen die niet dat je zo snel mogelijk terugkomt?

“In Duitsland is de situatie niet veel beter, mijn ouders dringen niet aan op mijn terugkomst. En stel dat ik het virus bij me draag, dan zou ik mijn opa en oma kunnen aansteken. Er zijn hier nog enkele internationale studenten. Ik koester de hoop dat deze ellende snel voorbij is en dat alles weer wordt zoals het was. Maar als echt iedereen vertrekt, dan ga ik ook maar terug.”

‘Nergens is nog wc-papier te krijgen’

Hoe is de sfeer nu in Frankrijk?

“Enorm gespannen. Frankrijk is gigantisch getroffen door het virus, nog veel meer dan Nederland. Mensen lijken wel gek geworden. Schappen in de supermarkten zijn vaak leeg en nergens is nog wc-papier te krijgen. Maar ook handzeep, wegwerphandschoenen en eieren gaan rap. Ik ben er nog niet helemaal achter wat je hebt aan een extra voorraad wc-rollen, maar mogelijk ligt dat aan mij. Ik ben zo ongeveer de enige die geen paniekaankopen doet.”

Wat houdt zo’n volledige lockdown in de praktijk in?

“Het wordt heel streng gehandhaafd. Je moet een formulier invullen en bij je hebben om boodschappen te mogen doen. Anders riskeer je een boete of zelfs een celstraf. Het valt me op dat het gros van het volk zich netjes aan de regels houdt. Mensen zijn zich heel bewust van het besmettingsgevaar.”

‘Zo lang je internet hebt, is het prima toeven’

Wij moeten de komende maanden zoveel mogelijk binnen doorbrengen. Heb je nog tips?

“Tijd doden is makkelijker dan je denkt. Uitslapen zo lang je dat zelf wilt. Lekker eten, bellen met vrienden, Netflixen, gamen, hier en daar wat aan je studie doen. Zo lang je internet hebt, is het prima toeven.”

Wat vind je van de Nederlandse strategie van maximale controle?

“Wat mij betreft gaat die niet ver genoeg. Ik begrijp dat Nederland een nuchter land is, maar in deze situatie moet je alles doen om verspreiding van het virus in te dammen.”

