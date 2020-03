Dit is waarom we drastische maatregelen nemen tegen corona

Nog niet zo lang geleden deden de meesten van ons luchtig over het coronavirus. Gek griepje uit China, dat zou wel loslopen. Niet dus. In zeer korte tijd zijn overal drastische maatregelen genomen om corona nog enigszins te beteugelen. Dat doen overheden om rampscenario’s (zoals in Italië) te voorkomen. De sleutelwoorden daarbij zijn: ‘de curve afvlakken’. Maar wat betekent dat precies?

Hoelang een epidemie duurt, wanneer de piek ongeveer komt en hoe hoog die piek zal zijn, dat kunnen we niet voorspellen. Het enige waar we wel invloed op hebben, is het zoveel mogelijk vertragen van de verspreiding van het virus. En dat doen we door regelmatig onze handen te wassen, thuis te werken en te studeren, zoveel mogelijk sociale aangelegenheden te vermijden, gepaste afstand houden in de supermarkt (ongeveer anderhalve meter), etcetera.

Verspreiding vertragen

Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijk ziek wordt. Als het aantal besmettingen heel snel piekt, dan raken ziekenhuizen in korte tijd overbelast. Door de spreiding te vertragen, kunnen we die overbelasting voorkomen. Er raken waarschijnlijk nog evenveel mensen besmet, maar onze ziekenhuizen kunnen het dan in elk geval wel aan.

Dus: laten we met z’n allen de piek zo laag mogelijk proberen te houden, daarmee levens redden en een ramp zoals die zich momenteel voltrekt in Italië voorkomen.

Hieronder ook in hapklare taal uitgelegd door Arjen Lubach.