Dit zijn de genomineerden voor de Avans Innovatieprijs 2020

Wie gaat er op de Onderwijsdag met de Avans Innovatieprijs 2020 vandoor? Wordt het de minor CO2-negatief ontwerpen of het project Serious Game? Co-creatie binnen de deeltijd Ad Mechatronica of de minor Digital Nomads? Avansmedewerkers kunnen nú stemmen.

De Avans Innovatieprijs is voor initiatieven die vernieuwend zijn en getuigen van lef. Bovendien moeten ze de organisatie in beweging zetten en een bijdrage leveren aan de Ambitie 2025. Naast de publieksprijs wordt ook een juryprijs uitgereikt.

De genomineerden van dit jaar (in willekeurige volgorde):

Minor CO2-negatief ontwerpen

Hernieuwbare bouwmaterialen gebruiken om het CO2-niveau in de atmosfeer te laten dalen. De minor leert studenten, docenten en het beroepenveld dat ze CO2-negatief kunnen ontwerpen zodat ze straks ook CO2-negatief kunnen bouwen. De minor bestaat uit verschillende oefeningen en werkvormen, projecten in binnen- en buitenland, werken aan techniek, concept en ontwerp, in een groep of individueel.

Serious Game

Studententeams gaan aan de slag met een groot maatschappelijk vraagstuk: de energietransitie. Dat is moeilijk oplosbaar door steeds veranderende omstandigheden en voorwaarden. De teams moeten opdrachten uitvoeren, opdrachtgevers en stakeholders tevredenstellen, inspelen op onverwachte gebeurtenissen én hun interne organisatie op orde houden. Uiteindelijk dragen de teams oplossingen aan om bestaande wijken in Breda en Bergen op Zoom ‘gasloos’ te maken.

Digital Nomads

De minor Digital Nomads staat voor flexibel onderwijs. Studenten formuleren hun eigen leerdoelen en kiezen acht modules uit het assortiment in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld video marketing, international sales, data science of talenreis granada. Alle modules zijn gericht op digitaal en cross-sectoraal ondernemen, dus over de grenzen van de eigen sector heen.

Co-creatie binnen de deeltijd Ad Mechatronica

De opleiding is niet alleen ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven, maar ook in het uitvoeren van het onderwijs speelt het bedrijfsleven een grote rol. De opleiding is opgebouwd uit vier modules. Elke module heeft een thema. Daarbij is een bedrijf als partner gezocht. Die heeft kennis van de beroepsrol, kennis en ervaring in het vakgebied en mogelijkheden om onderwijs te faciliteren.

Op de Onderwijsdag van 2 april in Den Bosch worden de Innovatieprijzen uitgereikt. Stemmen kan hier. Kun je nog geen keuze maken? Je stem uitbrengen kan tot 14.00 uur op de Onderwijsdag zelf. Daar kun je de genomineerden ontmoeten.

Vorig jaar ging de publieksprijs naar het project Developing International Intercultural Compentences. De juryprijs werd uitgereikt aan Fort Isabella.