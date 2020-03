Drie films om te kijken in tijden van corona

Drie postapocalyptische films die je lekker op de bank kunt kijken.



Contagion

Deze film vertoont griezelig veel gelijkenissen met de huidige pandemie. Contagion is geïnspireerd op de SARS-epidemi van 2003 en slaagt er goed in om het crisisgevoel en de desoriëntatie van een pandemie invoelbaar te maken. De film laat op chronologische wijze zien wat een uitbraak allemaal teweegbrengt in de wereld. Het begint met een hoestende vrouw (Gwyneth Paltrow) op een luchthaven, daarna volgen kuchende en doodzieke mensen in Hongkong, Japan en Londen. De ziekteverschijnselen zijn vele malen erger dan die van corona, maar dat is juist goed: het kan dus altijd erger.

Children of Men

Children of Men speelt zich af in het Londen van 2027. Door een wereldwijde ziekte zijn vrouwen prompt onvruchtbaar geworden. Wat gebeurt er met mensen als er helemaal een hoop meer is? Dat is zo’n beetje de centrale vraag in deze dystopische film. Spoiler: veel mensen beginnen zich te gedragen als monsters als de hoop op een beter leven wegkwijnt. Children of Men is heel mooi gefilmd, het verhaal is heerlijk dramatisch: zo bezien valt corona enigszins mee.

28 days later

28 Days Later is een superspannende post-apocalyptische zombiefilm. Hoofdpersoon Jim wordt wakker uit een coma en ontdekt dat de wereld 28 dagen eerder geplaagd werd door een dodelijk virus. Het virus zorgt er voor dat alle besmette personen veranderen in gevaarlijke moordenaars. Samen met twee andere overlevenden opent hij de jacht op de besmette mensen die ’s nachts door de krochten van Londen drentelen. En dat alles tegen het decor van een compleet verlaten wereldstad. Een beklemmende film, niet geschikt voor de tere zieltjes!

