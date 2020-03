Drie weken thuiszitten: zo voorkom je een lamlendig gevoel

Al dat thuiszitten, je zou er verrekte ongelukkig en onproductief van kunnen worden. Met deze tips maak je er iets van.

Iedere dag uitslapen is niet per se heel goed voor je

Om te voorkomen dat je je sloom en schuldig gaat voelen, kan je maar beter een beetje op tijd opstaan, in elk geval een paar dagen per week. Zet de wekker op tijd, takel jezelf uit bed en kleed je aan, eigenlijk alsof het een doodnormale collegedag is.

Start rustig op, nu kan het een keer

Misschien heb je de neiging om, terwijl je nog in bed ligt, je laptop aan te slingeren of in allerijl het laatste corona-nieuws te checken. Niet doen. Begin met een ontbijtje, start rustig op. Word kortom wakker voordat je meteen met je studeer- of thuiswerkdag begint en werk liever ook niet vanuit bed. Als je alles in bed doet, ga je je suf en sloom voelen.

Werk met een (dag)planning

Als je wilt voorkomen dat je op gekke momenten werkt of te lang doorgaat, maak dan een planning. Zo weet je wanneer het tijd is om te stoppen en kan je veel meer genieten van je Netflixtijd.

Neem kleine pauzes, thuis heb je die vrijheid

Gun jezelf korte pauzes tussen de digitale colleges en huiswerk door. Wie te lang doorwerkt, put zijn hersenen uit en wordt minder productief. Zelfs vijf minuten per uur is al voldoende. Je hoeft maar korte tijd met iets anders bezig te zijn, om je daarna weer te kunnen concentreren op je werk.Oja en laat je telefoon liggen wanneer je opstaat. Even je appjes lezen en door Instagram scrollen telt voor je hersenen niet als pauze. Je bent op zulke momenten nog steeds bezig met informatie verwerken.

Voorkom dat je dichtslibt

Vul die korte pauzes op door bijvoorbeeld rek- en strekoefeningen te doen. Of ga na een college of uurtje zelfstudie dertig seconden seconden planken, een uur later vijf push ups, het volgende uur twintig jumping jacks, etcetera. We weten hoe verleidelijk het is om je hamstervoorraad in één keer op te peuzelen als de koelkast zo dichtbij is. Deze oefeningen helpen je om al dat gebunker enigszins te compenseren.

Maak een ommetje

Geloof ons, even wandelen in de buitenlucht doet wonderen voor je gemoed en voor je concentratie. En we hoeven gelukkig nóg niet in quarantaine, pluk daar dus de vruchten van door een ommetje te maken. Loop desnoods alleen even naar de supermarkt. Ook als je geen boodschappen nodig hebt is daar genoeg vertier: observeer je hamsterende medemens, werkelijk fascinerend hoe mensen zich in tijden van crisis gedragen.

Bel een klasgenoot, vriend, of gewoon je moeder

Als je in een groot gezellig studentenhuis woont, dan is er niet zoveel aan de hand (hopen we) en voel je je niet snel eenzaam. Maar als je studentenhuis is uitgestorven, of als je veel op je kamer zit, thuis bij je ouders, dan is het misschien een goed idee om eens per dag te bellen met een goede vriend of vriendin. Zo raak je niet sociaal geisoleerd en: met bellen loop je geen besmettingsgevaar.

Zijn er weinig mensen die je kunt bellen? Maak dan gebruik van de Corona Quarantaine Contact van KRO-NCRV. Met het Corona Quarantaine Contact worden mensen samengebracht die eenzaamheid ervaren of iemand willen bellen om een hart onder de riem te steken. Je kunt je trouwens ook zelf als vrijwilliger opgeven om met mensen te bellen. Dat is pas nuttige tijdbesteding!