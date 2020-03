Een geschikte stage vinden wordt elk jaar lastiger, vooral in Noord-Brabant

Meer dan 60 procent van de studenten heeft moeite met het vinden van een stage, blijkt uit de Nationale Stagemonitor van StudentenBureau. In 2017 gaf nog maar 48 procent van de stagiairs aan dat het lastig is om een stage te vinden, in 2018 was dit aantal al gestegen naar 52 procent.

Studenten ondervonden vooral problemen bij het vinden van een afstudeerstage. In totaal gaf 67 procent van de afstudeerders aan dat ze het lastig vinden om een passende stage te vinden in vergelijking met de 61 procent van de meewerk stagiairs. Zo geeft een afstudeerder aan: “Het vinden van een meewerkstage vond ik niet erg lastig, maar ik heb het gevoel dat er weinig behoefte is aan iemand die een onderzoek komt uitvoeren. Hierdoor is het vinden van een afstudeerstage lastig.”

Regionale verschillen

Studenten in de regio’s Noord-Brabant en Noord-Holland hebben de meeste moeite met het vinden van een stage. In Noord-Brabant geeft bijna 72 procent van de studenten aan dat ze het lastig vinden om een stage te vinden. In Noord-Holland is dit ruim 68 procent.

Wat vinden studenten belangrijk?

Studenten geven aan dat de inhoud van de stageopdracht en de begeleiding de meest belangrijke factoren zijn bij het kiezen van een stage. De doorgroeimogelijkheden, de grootte van het bedrijf of het feit dat het bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt tellen minder mee in het keuzeproces.

Minimale stagevergoeding

Een grote reden waarbij een stageplek niet voldoet aan de wensen van een student is de minimale stagevergoeding. Bijna de helft van de studenten geeft aan dat ze niet reageren op een stageplek als het bedrijf geen stagevergoeding aanbiedt. Zo laat een student weten: “Erg lage stagevergoedingen, ondanks dat ook studenten vaste lasten hebben.” Op dit moment ontvangt 10 procent van de stagiairs geen stagevergoeding. Andere afknappers zijn reistijd en het niet duidelijk hebben van een visie.

