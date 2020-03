Elsevier ziet opmars van vrouwen in wetenschap

Wereldwijd hebben vrouwen in de wetenschap nog altijd een grote achterstand op mannen. Maar het verschil wordt kleiner, schrijft wetenschappelijke uitgeverij Elsevier in de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart.

In alle 43 landen die Elsevier onderzocht, groeit het aandeel vrouwelijke wetenschappers. Van volledige gendergelijkheid is voorlopig geen sprake. Alleen in Argentinië is er evenwicht: 51 procent van de onderzoekers is er vrouw. In Japan kost het vrouwen de meeste moeite om ertussen te komen: daar blijven ze steken op 15 procent.

Ook in Nederland is, zoals bekend, een inhaalrace gaande. Twee decennia geleden was slechts een kleine twintig procent van de Nederlandse wetenschappers vrouw, stelt Elsevier. “In de afgelopen jaren steeg dat aandeel naar zo’n 33 procent.” Dat is net onder het Europese gemiddelde van 36 procent.

De toename komt natuurlijk van de nieuwe generatie. Van de Nederlandse wetenschappers die tussen 2014 en 2018 voor het eerst publiceerden, is iets meer dan de helft vrouw. Zij publiceren ook meer dan hun voorgangers, ziet Elsevier.

Voor dit Elsevier-rapport is gekeken naar de publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, en niet alleen die van Elsevier zelf. Elsevier dook onder meer in de eigen database Scopus, waarin de impact en citaties van zo’n 35 duizend tijdschriften zijn verzameld, maar keek ook naar de data van patentbureaus en onderzoeksfinanciers.