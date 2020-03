Ervaren Avansstudenten stress door corona?

Dat de maatregelen rondom het coronavirus ingrijpend zijn, is inmiddels wel bekend. Voor studenten betekent het dat er veel wordt afgelast of uitgesteld. Daarnaast heerst er onduidelijkheid over van alles, wat leidt tot veel stress.

“Thuiswerken tijdens afstudeerstage terwijl je chemie studeert is een hele opgave”, vertelt een student ons. Ze is overigens niet de enige met stress gerelateerd aan stage. Daarnaast is ook werk een vaak genoemde oorzaak. Sommige studenten zijn tijdelijk hun baan kwijt, bijvoorbeeld in de horeca, en kunnen nu niet hun huur betalen.

Stress door onzekerheid

Wij waren benieuwd naar de hoeveelheid stress onder Avans studenten en daarom hebben we een oproep gedaan op onze Instagram pagina. Eerst vroegen we het aan jullie in een simpele ja/nee vraag. Van de 172 antwoorden gaf maar liefst 73% aan wél stress te ervaren door alles wat er gebeurt rondom het coronavirus.

De onzekerheid is ook een vaak genoemde oorzaak voor stress. Hoe zit het bijvoorbeeld met het behalen van je propedeuse als je volgend jaar door wil stromen naar de universiteit? Een andere student kan niet verder met haar afstudeeronderzoek omdat verpleeghuizen gesloten zijn. Ook geeft iemand aan dat ze fysieke lessen toch een stuk fijner vindt dan de nu eindeloze groep chats. Het niet overal kunnen staan en gaan waar je wil, wordt ook genoemd als hekelpunt.

‘Mogelijk stelt de berichtgeving vanuit Avans gerust’

Juist minder stress?

Ondanks deze ervaringen heeft Avans decaan Sacha Paans nog maar weinig studenten gesproken die stress ervaren door de huidige situatie. “Sterker nog, voor een student was het juist fijn dat er nu een project uitgesteld werd; dat gaf hem meer tijd en daarmee minder stress!”, zegt ze.

Paans hoopt dat studenten die gestrest raken zich realiseren dat iedereen in hetzelfde schuitje zit en dat er begrip zal zijn voor de situatie. Ze verwacht dat opleidingen met alternatieven gaan komen als studenten zaken missen of niet halen ter gevolgen van het virus. “Mogelijk stelt de berichtgeving vanuit Avans de studenten gerust, ik weet het niet precies. In ieder geval heb ik nog geen paniek berichtjes gekregen”, voegt ze nog toe.