Gezocht: studenten die mee willen praten over catering Avans

Avans is momenteel bezig met de aanbesteding van de catering op de hogeschool. Maar daarvoor hebben ze input van studenten nodig. Wie wil er meedenken over de invulling van wat nu de Starbucksruimtes in Den Bosch en Breda zijn?

Vernieuwende concepten

“De mogelijk nieuwe cateraar krijgt straks de beschikking over de twee Starbucks ruimten. De cateraar wordt gevraagd om met voorstellen te komen voor vernieuwende concepten en inrichting van deze ruimten. Wij willen door middel van een aantal vragen toetsen of en welke van deze concepten/invulling aansluiten bij de wens van onze studenten”, zegt Maurice van Boxtel van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF).

Hier is overigens niet mee gezegd dat Avans afscheid neemt van Starbucks. De hogeschool wil gewoon weten wat de wens van studenten is.

De vragen van DIF moeten beantwoord zijn in de periode van 9 t/m 11 maart. Je kunt je tot komende vrijdag aanmelden bij de projectleider Maurice van Boxtel via tgam.vanboxtel@avans.nl