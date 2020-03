Honderden studenten kloppen aan bij vakbond

Zo’n vijfhonderd studenten hebben afgelopen week hulp gevraagd bij een speciaal coronacrisis-meldpunt van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond FNV.

De studenten hebben volgens de vakbonden allerlei problemen met hun bijbaan. Uitzendkrachten zouden direct ontslagen zijn. Mensen met een nulurencontract staan niet meer op het rooster en krijgen niet doorbetaald.

Er zou sprake zijn van een inkomensverlies van honderden euro’s per maand “voor de meeste studenten”. Velen van hen hebben immers een bijbaan, zeker nu ze geen basisbeurs meer krijgen.

Het kabinet is niet van plan om studenten financieel te steunen. Wel mogen ze meer lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Ze moeten de rekening van de crisis dus zelf betalen, concluderen de vakbonden.

Belangen

FNV Young & United en de LSVb roepen studenten op zich bij hen aan te sluiten, zodat ze de belangen van jongeren in de coronacrisis kunnen behartigen. Om hen op hun rechten te wijzen, is het meldpunt opgericht.

Het kabinet heeft steunmaatregelen in het leven geroepen waarmee bedrijven flexwerkers in principe kunnen doorbetalen. Ook is vandaag met verhuurders (waaronder de studentenhuisvesters) afgesproken dat voorlopig niemand om een huurachterstand uit huis wordt gezet.

Volgens werkgevers valt het wel mee met het aantal ontslagen flexwerkers. Slechts een op de tien bedrijven zou flexwerkers nu de deur wijzen, blijkt uit een peiling van werkgeversvereniging AWVN onder honderd bedrijven.

Maar in die peiling zaten nauwelijks horecabedrijven en weinig bedrijven in de detailhandel. Dat zijn sectoren waarin veel studenten hun bijbaan hebben.