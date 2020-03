Idee: gooi Xplora Avans Breda twee weekenden voor tentamenweek open

Is het een idee om Xplora aan de Hogeschoollaan in Breda de twee weekenden voor de tentamenweek open te stellen voor studenten? Deze vraag kwam van Chiel van Gerwen en Nikki van Ameron tijdens de bijeenkomst van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Zoals dat bij universiteiten ook gewoonlijk is. “Die zijn 24/7 open.”

“Open Xplora in Breda de twee weekenden voor de tentamenweken starten. Van tien uur ‘s ochtends tot zes uur ‘s avonds”, brengt Chiel, voorzitter van de studentengeleding, in tijdens de vergadering van de AMR. “Waarom Breda? In Den Bosch studeren veel studenten die niet in de stad wonen. Tilburg is relatief klein. In Breda is veel huisvesting, dus is er mogelijk een grote groep studenten die hier behoefte aan heeft.”

Nikki en Chiel pleiten voor een pilot om te kijken of er animo voor is. “Zo kunnen we meten of er gebruik van wordt gemaakt.” Volgens de twee studenten is er vanuit de studentenraad in ieder geval een bestaande behoefte. Een soortgelijk idee werd in 2016 al eerder ingebracht door de AMR. Het zou onderzocht worden, maar het idee stierf in een stille dood.

Hbo-studenten geweerd

Bij universiteiten is een ruime openingstijd van de bibliotheken eerder regel dan uitzondering. “Loop je daar binnen, zie je dat het tot de nok vol zit met studenten.” Ook in de weekenden. Ook veel hbo-studenten wisten hun weg naar de universiteitsbibliotheken te vinden, waar het sowieso vaak al vechten is om een plekje. In sommige steden leidde dat tot overlast waardoor in bepaalde steden hbo-studenten nu zelfs geweerd worden. Waaronder in Tilburg.

Go / no go

Voor het College van Bestuur (CvB) een akkoord kan geven, moet er eerst het een en ander uitgepluisd worden, laat Diederik Zijderveld weten in een reactie. “Het is een interessante suggestie van de AMR, maar het heeft wat consequenties. Het kost geld om de gebouwen open te houden. Ik laat in kaart brengen wat de kosten en consequenties zijn. Ook voor de andere hoofdlocaties.” Vanuit daar wordt er een go, dan wel een no go, gegeven.

Daarnaast is het volgens Zijderveld ook belangrijk om te kijken hoe groot de belangstelling is. “Om te voorkomen dat er straks meer conciërges rondlopen dan er studenten aanwezig zijn.”

Wat denk jij? Moet Xplora de deuren openen in de twee weekenden voor de tentamenperiodes? Laat het weten via de poll:

Xplora open gooien voor de tentamenweek.. Goed idee, hier heb ik behoefte aan

Wellicht dat ik er gebruik van ga maken

Thuis studeer ik gewoon goed Of bekijk de resultaten

Laden ... Laden ...