Is de nieuwste TikTok koffiehit wat? Wij testen: Koreaanse Dalgona Coffee

Het internet gaat momenteel los over de nieuwste hit op TikTok in Instagram: Koreaanse Dalgona Coffee. Met maar drie ingrediënten zou je de meest fluffy toffee-meringue-achtige topping creëren voor op je koffie/melk. Dat klinkt interessant, dus probeerden we het uit.

De lokale Zuid-Koreaanse bekendheid Jung Il-Woo pitchte de koffie in een realityshow en sindsdien is het een hele hype in zijn land. Volgens Google Trends duikt de term Dalgona coffee medio januari ineens veelvuldig op. En sinds een paar dagen lijken ook Instagram en TikTok helemaal in de ban te zijn van de nieuwe koffiehit.

Maar wat is het eigenlijk? Als je kijkt naar de ingrediëntenlijst, snap je ook wel waarom het zo’n hit is. Met louter instant koffie, water en suiker kun je een soort van toffee-meringue-achtig schuim maken.

En is het echt zo makkelijk als iedereen op social media laat zien? En niet onbelangrijk: smaakt het ook?



Dalgona Coffee

Nodig

2 EL water

2 EL suiker

2 EL instant koffie

Plus een kom en een garde

Maar een mixer mag ook (bespaart je veel tijd en spierpijn)

En dan

Gooi je alles bij elkaar en ga je mixen! Mix je het met een garde, dan zal je ongeveer rond de tien tot zeventien minuten aan het kloppen zijn. Tot er een lobbige massa ontstaat. Met een mixer ben je ongeveer vier tot vijf minuten bezig.

Zodra de mix klaar is, zet je een koffie of schenk je wat melk in een glas. Dat top je af met het Dalgona-mengsel. En klaar is kees!

Is het wat?

Daar kunnen we heel kort en bondig over zijn: ja!