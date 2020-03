Is je studentenhuis wel veilig in tijden van corona?

Illustratie: Julika Runow

Huisfeestjes kun je beter niet meer geven en het is ook geen goed idee om met zijn vijven op de tweezitsbank een film te kijken. Studenten moeten in deze crisis hun gezond verstand gebruiken.

Rector Carel Stolker van de Universiteit Leiden twitterde een dringende oproep aan alle studenten: organiseer geen huisfeesten en mijd de kroegen. Zijn bericht ging nog net niet viral, maar maakte wel iets los. Het werd 275 keer geretweet.

Dringende oproep aan ALLE STUDENTEN van onze universiteiten en hogescholen.

De verenigingen zijn/gaan dicht, maar organiseer ook GEEN huisfeesten en MIJD kroegen!



Help de crisis bestrijden!



Sommige studentenverenigingen werken al aan inzet #coronahulp. YES!!@LKvV @PKvVLeiden pic.twitter.com/zOJ73PmLWW — Carel Stolker (@CarelStolker) March 15, 2020

Zijn oproep raakt aan de angst dat jongeren onverschillig zijn over het virus: ze lijken minder risico te lopen. Het probleem is dat ze het virus wel kunnen doorgeven aan anderen. Bovendien blijken jongeren toch minder onkwetsbaar dan gedacht.

Nadenken

Gezondheidsinstituut RIVM heeft geen speciale corona-adviezen voor studentenhuizen, maar studenten mogen wel nadenken over hun gedrag. Even geen vergaderingen in je huis, geen verjaardag vieren, enzovoorts.

“Ze moeten niet met te veel mensen in de gemeenschappelijke ruimte zijn”, zegt woordvoerder Coen Berends van het RIVM. “En geen fysiek contact, voor zover dat te handhaven valt. Iedereen moet vooral op zijn eigen persoonlijke hygiëne letten.”

Extra schoonmaken

Misschien de keuken een keer extra schoonmaken? “Dat kan over het algemeen geen kwaad in studentenhuizen”, weet Berends, “maar belangrijker is dat je je handen wast en dat je niet samen uit één kopje drinkt.”

Blijven nadenken dus. Zo gaf het RIVM eerder het advies om geen bijeenkomsten met meer dan honderd man te houden. “Maar met zijn vijftigen in een klein café tegen elkaar aan staan is dan ook niet handig, natuurlijk.”

Land niet op slot

Inmiddels zijn de cafés gesloten, maar het land zit niet helemaal op slot. De winkels blijven ook open. “Wij zeggen niet dat ieder individu in quarantaine moet”, zegt Berends.

Maar iedereen weet waarom studenten voorlopig niet meer naar de campus mogen komen. Dus kun je zelf doorredeneren wat wel en niet verstandig is.

Even bij je ouders gaan wonen in deze tijd van persoonlijke isolatie? Of dat kan, is afhankelijk van hun gezondheid en leeftijd én de situatie in je studentenhuis. Je vriendje of vriendinnetje opzoeken? Liever niet, of anders kun je er maar beter een paar weken blijven.