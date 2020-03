Italië: 475 doden in 24 uur, Avansstudent Luc nog in Rome

Nergens is de situatie zo nijpend als in Italië. Avansstudent Luc Gloudemans besloot ondanks alles in Rome te blijven.

Al ruim een week is het complete chaos in Rome, zo vertelt Luc. Italië is nu ongeveer anderhalve week in een staat van lockdown. Gisteren kwamen er 475 doden bij. Een absoluut record. Alleen al in Lombardije vielen maar liefst 319 dodelijke slachtoffers.

Voor Luc zijn die aantallen duizelingwekkend. “Ik maak me enorm zorgen, maar dat lijkt me niet meer dan logisch”, zegt hij.

Luc studeert Civiele Techniek bij Avans en doet een minor in Rome. Ondanks het advies om zo snel mogelijk terug te komen, blijft hij. “Ik verwacht niet dat dit eeuwig gaat duren. En ik heb niet de garantie dat ik in Nederland veiliger ben. Hier zijn de maatregelen veel strikter.”

Hij stipt nog een punt aan: “Stel ik heb Covid-19, dan zou ik mijn eigen familie in gevaar kunnen brengen. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Quarantaine is veiliger.”

Anderhalf uur wachten

Elke nacht rijden vrachtwagens de straten van Rome in om ontsmettingsmiddel te spuiten op objecten. De supermarkten zijn volgestouwd, maar voor de deur staan lange rijen. Luc: “ Er worden nog maar een paar klanten tegelijk toegelaten, de rest moet buiten wachten en voldoende afstand van elkaar houden. Soms moet ik anderhalf uur wachten voor ik naar binnen mag.”

Luc probeert de bezoekjes aan de supermarkt zoveel mogelijk te beperken om anderen niet in gevaar te brengen. Tegelijkertijd is dat ‘uitje’ naar de supermarkt het enige wat hij echt nog kan doen. “Het is ongelofelijk saai is om tien dagen in je eentje binnen te zitten.”

De Avansstudent is zeer kritisch over de Nederlandse aanpak van het coronavirus. “Toen Italië op jullie huidige aantal besmettingen zat, ging het land volledig op slot. Ik vind het eng hoe laconiek Nederland reageert. En aan de andere kant niet solidair dat mensen zo hamsteren. Hier heb ik nauwelijks lege schappen gezien. Mensen lijken veel onbaatzuchtiger.”