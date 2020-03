Kabinet: grote hoorcolleges vanaf nu alleen online

Het Nederlandse hoger onderwijs gaat vooralsnog niet op slot vanwege het coronavirus. Wel wil het kabinet dat hogescholen en universiteiten hoorcolleges voor meer dan honderd studenten alleen nog online aanbieden.

Het kabinet heeft zojuist extra maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Evenementen met meer dan honderd mensen, zoals beurzen, concerten en sportwedstrijden, moeten in heel Nederland worden afgelast. Voor het hoger onderwijs betekent dit dat het kabinet instellingen oproept om grote hoorcolleges alleen nog online aan te bieden.

Voor het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo ziet het kabinet vooralsnog geen reden om scholen te sluiten. Er zijn tot nu toe weinig besmettingen, de omgeving is minder internationaal en kinderen vormen niet de grootste risicogroep, legde premier Mark Rutte uit. Ook wil het kabinet voorkomen dat ouders die werken in de zorg, bij de politie en bij de brandweer, noodgedwongen thuis komen te zitten.

In Oostenrijk en Denemarken gaan scholen en universiteiten voorlopig wel helemaal dicht vanwege het coronavirus. “Ieder land kiest zijn eigen maatregelen”, zei Rutte hierover. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Wie klachten heeft, zoals neusverkoudheid, hoesten of keelpijn en eventueel koorts, moet sowieso thuisblijven. De maatregelen blijven in elk geval van kracht tot en met 31 maart.