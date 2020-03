Komen de muren op je af? Met deze tips blijf je mentaal gezond

Bron: Pexels.com

Het valt niet mee om alleen thuis te zitten terwijl het nieuws over de coronacrisis je om de oren vliegt. Met deze tips blijf je mentaal gezond.

Structuur

Als het gaat om je mentale gezondheid, is er één toverwoord: structuur. Een vaste routine geeft je houvast, juist in deze onzekere tijden. Van tevoren weten wat je die dag gaat doen zorgt voor rust in je hoofd. Maak dus een dag of weekplanning, al bestaat die planning maar uit het doen van een paar kleine dingen. Ook kleine taken of doelen kunnen je een voldaan gevoel geven.

Vitamine S

Wij mensen zijn nu eenmaal sociale dieren. Juist in tijden van stress is sociaal contact een must om je lekker te voelen. Elke dag even videobellen met een vriend, je ouders of je opa en oma: geen overbodige luxe.

Blijf bewegen

Beweging is goed voor je afweersysteem en helpt om (corona)stress te verlagen. Godzijdank hebben we technologie. Filmpjes op YouTube en Instagram maken het thuissporten ‘appeltje eitje’. Altijd al yoga willen proberen? Check dan Yoga With Adriene op YouTube. Wil je thuis aan krachttraining doen? Check bijvoorbeeld dit filmpje. Of doe de zogeheten BBG van fitgirl Kayla (video hieronder).

Je kunt ook gedurende de dag kleine oefeningen doen. Bijvoorbeeld een paar keer opdrukken, 30 seconden planken of buikspieroefeningen. Uitgebreide sporttips lees je volgende week op onze site.

Check niet voortdurend nieuws over corona

Er is haast geen ontsnappen aan de eindeloze stroom aan berichten over corona. Maar te veel en te vaak nieuws checken is volgens de Zwitserse zelfhulpschrijver Rolf Dobelli niet goed voor je. “Wat suiker voor het lijf is, is nieuws voor het brein”, schreef hij in zijn boek Het Nieuwsdieet. Je kunt het beste één moment per dag reserveren voor het nieuws.

Onthoud: je bent niet alleen

Misschien voel je je beter als je beseft dat we met z’n allen in hetzelfde schuitje zitten. Gedeelde smart is halve smart; we hebben allemaal dezelfde vijand en moeten het samen opknappen.

Zoek afleiding in boeken, series films en online concerten

Feestjes zijn afgeblazen, naar de bios of de kroeg kan niet meer. Boeken, films en series zijn het nieuwe uitgaan. Wij recenseren de komende tijd films, series en boeken om het thuiszitten dragelijk maken. Tip: concerten en festivals gaan niet door, maar sommige artiesten livestreamen hun shows of dj-sets, soms met een grote virtueel publiek; een soort huiskamerconcert dus.

