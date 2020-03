‘Laat studenten verpleegkunde en geneeskunde bijspringen’

Foto: Pixabay

Door de coronacrisis draait het Nederlandse zorgpersoneel overuren. Laat verpleegkunde- en geneeskundestudenten een handje helpen, zeggen verpleegkundigen en artsen.

Met steeds meer coronabesmettingen belanden ook steeds meer patiënten in het ziekenhuis. Online zeggen veel studenten geneeskunde en verpleegkunde dat ze graag willen helpen. Op LinkedIn kreeg een docent binnen één dag duizend reacties op haar oproep voor ‘extra handen aan het bed’.

Bijspringen

De beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wil daarom dat verpleegkundigen ook kunnen bijspringen als ze bijna afstuderen of als hun erkenning in het BIG-register nog maar net is verlopen. “De sociale media staan vol met oproepen van mensen die zich willen inzetten”, zegt woordvoerder Jacek Magala. “Het zou zonde zijn als dat niets oplevert.”

Mag je studenten wel vragen zich te mengen in de strijd tegen een mogelijk gevaarlijk virus? “We sturen niemand langs de hogescholen om ‘verplichte vrijwilligers’ aan te wijzen”, zegt Magala. “Maar als studenten zichzelf melden, dan willen we daar iets mee kunnen doen.”

Stoomcursus

Het gaat niet om studenten die net hun eerste college hebben gevolgd, benadrukt hij. “Je moet echt denken aan ouderejaars die op het punt van afstuderen staan. En dan nog moeten ze de juiste begeleiding krijgen, of misschien een superkorte stoomcursus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet nog groen licht geven, maar we zijn optimistisch gestemd.”

De Vereniging Hogescholen is aan het inventariseren of haar leden inderdaad initiatieven starten om studenten te laten bijspringen, en wat daarbij hun afwegingen zijn. “Uiteraard staat de veiligheid van studenten voorop”, zegt woordvoerder Eva Kloosterman.

Soepelere regels

Ook artsenfederatie KNMG pleit ervoor om tijdelijk soepeler met de regels van de BIG-registratie om te gaan. De federatie denkt aan coassistenten, die weliswaar nog geen arts zijn, maar wel enige praktijkervaring hebben.

“Deze versoepeling kan levens redden in een noodsituatie”, stelt voorzitter René Héman. Hij wil de bijna-artsen inzetten voor niet-complexe zorg, als ze recente praktijkervaring hebben opgedaan.

Recente ervaring

Die recente ervaring vinden de verpleegkundigen ook belangrijk. “We trekken niet zomaar een blik open van oud-medewerkers die twintig jaar geleden voor het laatst in een ziekenhuis hebben gewerkt”, zegt Magala van de beroepsorganisatie. “Maar iemand die een jaar geleden is gestopt, heeft nog steeds veel waardevolle kennis en ervaring.”

Vanmiddag vindt een crisisoverleg plaats op het ministerie van Volksgezondheid. De V&VN en KNMG zullen de inzet van zorgstudenten en voormalige zorgprofessionals daar bespreken.

Oppasservice

In Groningen dragen geneeskundestudenten op dit moment al hun steentje bij aan de coronacrisis. Zij zijn een oppasservice gestart voor de kinderen van ouders die in het UMCG of het Martini Ziekenhuis werken.