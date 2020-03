Massaal thuiswerken: technisch gaat het wel lukken

Illustratie: Elmarye Aaij

Mochten docenten en onderzoekers massaal gaan thuiswerken vanwege het coronavirus, dan zal dat niet tot grote technische problemen leiden, verwacht SURF, de ict-organisatie voor het onderwijs. Alleen even de capaciteit opschroeven.

De Italianen mogen zo ongeveer hun huis niet meer uit door het coronavirus. Hier in Nederland rukt COVID-19 ook op, dus wie weet komt er een moment dat docenten en onderzoekers massaal gaan thuiswerken. Bij Avans blijven al veel medewerkers en studenten thuis.

Raakt het netwerk dan niet overbelast? SURF kan natuurlijk geen garanties geven. “Nederland heeft nog nooit eerder een situatie gehad dat de gehele onderwijssector thuis moet werken. Een vergelijkbare situatie uit het verleden hebben we niet”, zegt woordvoerder Lonneke Walk.

Dat scheelt

Maar mocht de situatie zich voordoen, dan is de verwachting “dat de capaciteit van het netwerk geen probleem zal zijn”.

Het scheelt dat studenten over het algemeen vanuit thuis geen verbinding met het netwerk van hun instelling maken. “Daardoor zal hun internetverkeer niet via het SURF-netwerk lopen. Hierdoor zal er waarschijnlijk zelfs minder verkeer op het SURF-netwerk zijn.”

Medewerkers zijn een ander geval. Als zij thuiswerken, loopt hun internet dankzij een VPN-verbinding vaak wél via servers van de hogeschool of universiteit. En meestal is thuiswerken geen probleem, zegt SURF. Althans, de koppelingen met de internetproviders zijn “ruim gedimensioneerd”. Met andere woorden, de internetproviders zullen er geen punt van maken.

Enige probleem

“Waar mogelijk een probleem kan ontstaan is de capaciteit van de VPN-servers bij de instellingen om het aantal gelijktijdige gebruikers te kunnen ondersteunen”, zegt Walk. Deze servers zijn soms ‘gedimensioneerd’ op het aantal personen dat normaal gesproken thuis werkt. Worden het er te veel, dan loopt het vast.

SURF levert voor verschillende instellingen de VPN-dienstverlening (‘eduVPN’). “Op dit moment wordt onderzocht wat we kunnen doen om deze op te schalen”, zegt Walk.