Recensie: volgens deze diëtist is het supermakkelijk om vegan te eten

De laatste jaren schieten kookboeken als paddestoelen uit de grond. In januari verscheen Vegan Vibes van Lisa Steltenpool. Het is een hippe gids voor de beginnende veganist én voor iedereen die wat vaker plantaardig wil eten. Punt oordeelt.

Hoewel de Engelse titel anders doet vermoeden, is de auteur ‘gewoon’ de Amsterdamse Lisa Steltenpool. Zij gespecialiseerd in veganistische voeding en runt haar eigen diëtistenpraktijk. Vegan Vibes is een pleidooi vóór veganisme en bevat veel handige tips voor mensen die plantaardig willen eten, een checklist om te voorkomen dat je tekorten oploopt, veelvoorkomende misvattingen over veganisme en natuurlijk, helemaal achterin, een aantal fotogenieke recepten. De teneur van Steltenpools verhaal is dat veganistisch eten haalbaar, goedkoop en smakelijk is.

Kan je kaas echt niet missen? Dan eet je toch gewoon vegan met af en toe een uitzondering voor kaas, zegt Steltenpool. Kortom, het is volgens haar ‘easy-peasy’ om veganistisch te eten.

Tips

Handig zijn de vele tips in het boek. Op pagina 131 bijvoorbeeld: een checklist waarop precies staat wat je als beginnende veganist elke dag moet eten om aan alle voedingsstoffen te komen. Die checklist vind je ook op veganvibes.nl/downloads. Een andere tip uit het boek: let op de dik gedrukte woorden op etiketten. Alle zuivelproducten zijn namelijk een allergeen en staan vetgedrukt op het etiket.

Vegan Vibes is een mooi vormgegeven en informatief boek, met bladzijden om op te eten. Achterin staan recepten voor ontbijt, lunch, avondmaaltijden en tussendoortjes. Als kookboek is het te beperkt, maar wil je alles weten over een veganistisch eetpatroon anno nu, dan ben je met deze gids aan het juiste adres.