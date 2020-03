Minister wil geen wet voor zwangere studenten in hbo en wo

Mbo’ers mogen straks met zwangerschapsverlof. Voor het hoger onderwijs vindt de minister zo’n regeling niet nodig, tot ergernis van het Steunpunt Studerende Moeders.

Studenten in het mbo krijgen recht op maximaal 16 weken zwangerschapsverlof. Dat staat in een wetsvoorstel waar minister Van Engelshoven gisteravond over debatteerde in de Tweede Kamer.

Uitdagingen

Kamerlid Peter Kwint van de SP wilde weten waarom er geen soortgelijke wetswijziging komt voor zwangere studenten op hogescholen en universiteiten. Zijn de uitdagingen daar niet vergelijkbaar?

De minister vindt van niet. Anders dan in het mbo geldt voor het hbo en wo vaak geen aanwezigheidsplicht, zei ze gisteren. Bovendien zijn er in haar ogen al genoeg andere regelingen waar zwangere studenten zich op kunnen beroepen, zoals het profileringsfonds.

Penibel

Het klopt dat er geen aanwezigheidsplicht is, reageerde Kwint. Maar wel een leenstelsel en een bindend studieadvies. “Allebei zaken die ertoe leiden dat je als zwangere student in een heel penibele situatie terecht kunt komen. Zou de minister haar besluit niet willen heroverwegen?”

Dat wilde Van Engelshoven niet. Ze vindt dat hogescholen en universiteiten voldoende ruimte hebben om zelf rekening te houden met familieomstandigheden van een student. “Ik ben er niet voor om in de wet zaken op te lossen die in de praktijk geen probleem zijn.”

Wel laat de minister uitzoeken wat er nodig zou zijn om zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs mogelijk te maken. Hiertoe diende Kwint samen met de PvdA een motie in. “Dat geeft mij ook de gelegenheid u nog eens helder uit te leggen wat er allemaal al mogelijk is”, zei Van Engelshoven.

Emancipatie

Annemieke de Jong, oprichter van de stichting Steunpunt Studerende Moeders, heeft veel moeite met de argumenten van de minister. “Ik vraag me af waar ze zelf heeft gestudeerd. Op papier geldt misschien geen aanwezigheidsplicht, maar in de praktijk moet je gewoon naar de les komen. De jonge vrouwen die mij mailen met klachten komen ook gewoon van de hogeschool of universiteit.”

Er moeten wel degelijk landelijke regels komen voor zwangerschap in het hoger onderwijs, vindt ze. “De minister weet zelf hoe hoog de uitval onder zwangere studenten is. Hoe durf je dan nog te zeggen dat iets in de praktijk geen probleem is? Waar je als zwangere student wel en geen recht op hebt, is nu voor niemand duidelijk. Van Engelshoven gaat ook volledig voorbij aan een advies van het College voor de rechten van de mens. Dat is schrijnend voor een minister met emancipatie in haar portefeuille.”