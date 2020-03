Nieuwe leden Avans Medezeggenschapsraad

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft nieuwe studenten- en medewerkersleden. De drie studenten en drie medewerkers zijn gekozen tijdens de tussentijdse verkiezingen van 9, 10 en 11 maart.

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) denkt, praat en beslist mee over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur van Avans ten aanzien van onderwerpen zoals onderwijs, huisvesting, financiën en personeel.

Van de 23 verkiesbare studenten zijn de volgende drie toegetreden tot de AMR:



Frederique Veenstra (student Mens en Techniek in Breda)

Vincent Plompen (student Bedrijfskunde in Den Bosch)

Ralph Verwijmeren ( student Biologie in Breda)



Van de vier verkiesbare medewerkers zijn de volgende drie gekozen in de AMR:

Inge Brattinga (docent bij de Academie voor Deeltijd)

Arthur van Baalen (docent bij de Academie voor Marketing en Business Management)

Jeroen Nobel (docent bij de Academie voor Veiligheid en Bestuur)