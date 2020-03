Nood breekt wet: geen NSE dit jaar

Met het oog op de coronacrisis heeft minister Van Engelshoven vorige week bepaald dat de Nationale Studenten Enquête dit jaar niet doorgaat. Er is veel begrip voor dat besluit, maar de spijt is er niet minder om.

“Heel jammer, maar dit is een uitzonderlijke situatie”, zegt woordvoerder Gert-Jan Bos van de stichting Studiekeuze123, die de jaarlijkse NSE organiseert. “De enquête zou op 20 april van start gaan en we waren er technisch helemaal klaar voor.”

De coronacrisis gooide roet in het eten. De minister heeft de NSE in overleg met de instellingen en de studentenbonden afgeblazen. Daar waren verschillende redenen voor. De instellingen vreesden dat te weinig studenten de vragenlijst zouden invullen. Normaal doet een op de drie studenten dat, nu misschien veel minder.

Onvergelijkbaar

Verder speelt een rol dat studenten nu anders naar hun opleiding kijken dan gewoonlijk. “Je kunt wel vragen of ze de enquête willen invullen met de situatie van vóór de coronacrisis in gedachten, maar of dat lukt is de vraag”, zegt Bos.

Bovendien moeten hogescholen en universiteiten de vereiste studentgegevens (e-mailadressen en opleidingsgegevens) zelf aanleveren en sommige hadden daar problemen mee. Nu ze uit alle macht het onderwijs online overeind proberen te houden, kunnen ze dit er even niet bij hebben.

Niet het grootste probleem

In de Tweede Kamer is er begrip voor het afblazen van de NSE. SP-Kamerlid Frank Futselaar noemt zichzelf “een grote fan” van de vragenlijst. “Vorig jaar, toen er bij de enquête problemen waren rond de nieuwe privacywet, heb ik er op aangedrongen dat instellingen verplicht moeten meewerken aan de NSE.” Tweede en Eerste Kamer gingen er unaniem mee akkoord.

Futselaar was voorheen docent bij Saxion Hogeschool. Het grote pluspunt van de NSE is volgens hem dat docenten en medewerkers kunnen zien waarover studenten in de loop der tijd meer en minder tevreden zijn. “Maar in de huidige situatie zouden de enquêteresultaten onvergelijkbaar zijn met eerdere jaren. Belangrijker nog is dat je nu niet kunt eisen dat de instellingen meewerken.”

Ook CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt het voor studiekiezers jammer dat de enquête dit jaar niet doorgaat. “Maar aan de andere kant is dat niet het grootste probleem waar het hoger onderwijs nu voor staat. Volgend jaar beter, zou ik zeggen.”

Chagrijnig

“Veel meer zit er nu niet op”, zegt voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond. “De communicatieafdelingen van de instellingen zijn zwaar overbelast door de coronacrisis. Hoe belangrijk we de NSE ook vinden, informatie aan studenten over online colleges en tentamens gaat nu voor.”

Wel is de LSVb er “wat chagrijnig” over dat de instellingen dit studiejaar niet meer haast hebben gemaakt met de NSE. “Dan was de enquête niet uitgesteld naar april-mei en hadden we de resultaten nu al binnen gehad.”