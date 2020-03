NS past dienstregeling aan: nog maar twee treinen per uur

Illustratie: Daan van Bommel

De Nederlandse Spoorwegen (NS) schrapt vanaf zaterdag aanstaande een aanzienlijk deel van het treinverkeer in verband met het coronavirus. Met deze nieuwe basisregeling, zoals de NS het noemt, rijden er vanaf ieder station in Nederland nog maar twee treinen per uur in alle richtingen.

Niet dat je eigenlijk nog ergens heen mag reizen de komende periode, maar mocht je het toch van plan zijn en moet je met de trein: check dan vooraf goed de NS-planner of andere reisplanners. Want ook het stad- en streekvervoer (tram, bus, metro) gaat volgens de vakantiedienstregeling rijden.

Met deze basisdienstregeling komen bijna alle intercity-verbindingen te vervallen. Ook de Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Breda. Alleen op de trajecten Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder en Maastricht-Eindhoven blijven intercity’s rijden. Het was de afgelopen dagen al erg rustig in de treinen. Vanwege het coronavirus zette de NS al geen extra spitstreinen meer in.

Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

Het is niet bekend hoelang de basisdienstregeling van NS gaat gelden, maar op zijn minst tot 6 april.