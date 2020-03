Online open avonden Avans

Avans geeft op 31 maart, woensdag 1 april en donderdag 2 april online voorlichting aan studiekiezers. Deze online open avonden zijn een vervanging van de afgelaste open avond van 18 maart.

Elke avond is verdeeld in twee voorlichtingsrondes; van 19.00-20.00 uur en van 20.00-21.00 uur. Docenten en studenten vertellen over de bachelor en Associate degree-opleidingen van Avans in Breda, Den Bosch, Roosendaal en Tilburg en hoe het is om bij Avans te studeren.



Studiekiezers ook vragen stellen via de chat. Er zijn ook twee algemene presentaties; over ‘De overstap van havo/vwo naar hbo’ en ‘Jouw stap na het mbo’.

Studenten Informatie Balie

Scholieren die vragen hebben over aanmelden, de toelating, huisvesting of over hun persoonlijke omstandigheden kunnen deze persoonlijk stellen via Whatsapp aan de Studenten Informatie Balie die speciaal geopend is tijdens de online open avonden.

Alle voorlichtingen worden opgenomen en zijn op een later tijdstip ook terug te zien op www.avans.nl. Aanmelden en een programma samenstellen kan op www.avans.nl/studeren/studiekeuze/open-dag-2019-2020.

Ook de deeltijdopleidingen van Avans geven online studievoorlichting op dinsdag 7 en donderdag 9 april. Kijk voor meer informatie op www.avansdeeltijd.nl.