Opwarmen voor de Tour d’Avans? Fiets dan de Verbeeten Challenge

Doe jij op 27 mei aan de Tour d’Avans, maar kun je nog wel wat training gebruiken? Of vind je het gewoon leuk om door Noord-Brabant te fietsen? Schrijf je dan in voor de Verbeeten Challenge op 5 april.

De Verbeeten Challenge is een sportevent om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Verbeeten Instituut. Dat is hét behandelcentrum voor mensen met kanker in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Met je inschrijfgeld steun jij dit goede doel!

Drie steden

Eén van de sporten waaraan je die dag kunt deelnemen is wielrennen. Er zijn twee mooie routes; eentje van 65 km en eentje van 130 km die langs de drie steden gaat waar het Verbeeten Instituut én Avans gevestigd zijn. Een geweldige kans om alvast te trainen voor de Tour d’Avans.

Avans is sponsor van de Verbeeten Challenge. Avansmedewerkers Ruud Walenberg en Margot Diepen zetten zich vrijwillig in om er op de start-finishlocatie Breepark in Breda een mooi event van te maken. Ruud en Margot fietsen jaarlijks ook mee met de Tour d’Avans.

De fietstocht start vanaf Breda en Tilburg. Tussen 08.30 uur en 18.00 uur zijn de evenemententerreinen geopend. Er is de hele dag van alles te doen voor alle deelnemers, supporters en kinderen. Rond 17.00 uur wordt het totaal opgehaalde bedrag op feestelijke wijze bekend gemaakt.